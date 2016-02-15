Çalışan kadınlar için pratik yemekler

İşte bu yüzden de daha kolay, çabuk hazırlanan yemeklere ihtiyaç duyuyor. Dün başladığımız çalışan kadınlar için pratik yemek tariflerimize bugün de devam ediyoruz...



Zeytinyağlı pırasa





Sapları bembeyaz, uçları yemyeşil olan kalın pırasaların köklerini kesip sararmış yapraklarını ayırdıktan sonra yıkayın. Pırasaları yaklaşık 2 santim uzunluğunda parçalar elde edecek şekilde dilimleyin. Havucu soyup ince halkalar halinde doğrayın. (Pırasaları verev de kesebilirsiniz)

Zeytinyağını geniş bir tencereye koyup kızdırın. Hemen havuçları koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Pırasayı da katıp hafifçe yumuşayıncaya kadar, 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine tuz ve tozşekeri serpip limon suyunu da aktardıktan sonra yıkanmış pirinci ilave edin.

Son olarak, sıcak suyu tencerenin kenarından aktarıp tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pırasalar iyice yumuşayıncaya kadar, en az 40 dakika pişirin. Bu süre sonunda pırasalar pişmemişse sıcak su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Pişen yemeği ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Yemeği servis tabağına aktarıp üzerini isterseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servise sunun.

Not: Pırasa pişirmek için en uygun tencere düdüklü tenceredir. Kendi buharıyla ve çok kısa sürede pişen pırasa daha lezzetli olacaktır.



6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika



MALZEME LİSTESİ



* Yarım kg pırasa (beyaz-yeşil kalın olsun)

* 1 çay bardağı zeytinyağı

* 2 adet ince uzun havuç

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan pirinç

* 1 adet limonun suyu

* 1 yemek kaşığı tozşeker

* 2 çay kaşığı tuz

* 4 su bardağı sıcak su

Hamsili mantarlı tava böreği





Böreğin iç harcını hazırlamak için; kafası, kuyruğu, kılçıkları ayıklanış hamsileri yıkayıp süzdükten sonra bıçakla tavla zarı formunda doğrayarak derin bir kaba aktarın. Üzerine çok ince kıyılmış yeşilbiberi, maydanoz ve dereotunu ekleyin. Konserve mantarları süzüp yine tavla zarı formunda dilimleyin ve aktarın.

Hamsili mantarı sebzelerin üzerine ilave edip tuz ve karabiberi serpiştirdikten sonra sıvıyağı da üzerine gezdirin. Malzemeleri kaşıkla harmanlayıp bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, 20-25 santim çapındaki geniş bir teflon tavaya sıvıyağdan 2 yemek kaşığı kadar gezdirin. Yufkalardan birini büzüştürüp buruşturarak tavaya yerleştirin. Yufkanın kenarlarını tavadan dışarı sarkıtın. Diğer yufkayı da el kadar parçalar halinde koparıp didikleyin.

Kalan 4 yemek kaşığı sıvıyağı ve ılık suyu küçük bir kasede karıştırın. Tavadaki yufkanın üzerine yufka parçalarını bir sıra dizip sostan 3-4 yemek kaşığı kadar gezdirin. Hazırladığınız hamsili harcı yufkaların üzerine yayın. Üzerine yufka parçalarını yerleştirip sostan 2-3 yemek kaşığı kadar daha gezdirin. Tavadan sarkan yufka parçalarını kapatıp kalan sosu da gezdirin. Böreği kısık ateşte tavayı çevire çevire 15 dakika kadar kızartın. Altı iyice kızaran böreği bir kapak yardımıyla ters düz edip 15 dakika kadar altını da kızartın. Böreği servis tabağına aldıktan sonra sıcakken dilimleyip servise sunun.



8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika





MALZEME LİSTESİ

* 2 adet hazır yufka Yufka sosu için

* 5 yemek kaşığı sıvıyağ

* 2 Türk kahvesi fincanı ılık su

İç harcı için

* 150 gr temizlenmiş, kılçığı çıkarılmış hamsi

* Yarım su bardağı konserve mantar

* 1 adet yeşil sivribiber

* Yarım demet maydanoz

* Yarım demet dereotu

* 2 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Hamsi Kuşu





Temizlenmiş hamsileri yıkayıp süzgece koyun. Üzerlerine tuz ve karabiber serpip süzülmelerini bekleyin. Mısır ununu tepsiye yayın. Diğer taraftan, ara harcını hazırlamak için; ayıklanmış soğanları incecik dilimleyin. Maydanozu da ince doğradıktan sonra soğanla karıştırın.

Hamsilerden birini açarak avucunuzun ortasına koyun. Soğan ve maydanoz karışımından 1 tatlı kaşığı kadar alıp hamsinin ortasına ekleyin. Bir diğer hamsiyi derisi dışarıya bakacak şekilde avucunuzdaki hamsinin üzerine kapatıp bastırın. Bütün hamsilere aynı işlemi uygulayın.

Sıvıyağın 2 yemek kaşığını tavaya koyun. Hazırladığınız hamsileri mısır ununa bulayın. Tavaya yan yana, güneş ışıkları gibi dizin. tavayı orta ısılı ateşe oturtup hamsileri 5 dakika kadar kızartın. Düz bir kapak yardımıyla ters çevirip alt tarafını da kızartın. Servis tabağına alın.



6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

* 1 kg hamsi (kılçıkları tamamen ayıklanmış olmalı)

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Arası için

* 2 adet taze yeşil soğan

* 1 demet maydanoz

* Yarım demet taze nane

Kızartmak için

* 1 su bardağı mısır unu

* 1 çay bardağı sıvıyağ