Çalışan kadınlar için pratik yemekler

Sütlü patates çorbası





Zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırıp incecik doğradığınız soğan ve yine ince ince kıydığınız sarımsakları ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Daha önceden soyup kuşbaşı et formunda doğradığınız patatesleri aktarın.

Şimdi malzemelerin üzerine süt ve tavuk suyunu ekleyin.

Kekik, tuz ve karabiberi de serpiştirip orta ısılı ateşte 25-30 dakika pişirip ocaktan alın. Sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin.

Bu çorbayı isterseniz düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz.

Çorbayı, mutfak robotu ya da el blender’ı yardımıyla püre haline getirin.

Limon suyunu ekledikten sonra 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.

Öncesinde üzerine bir kaşık labne koyup da servise sunabilirsiniz.



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ



* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 2 diş sarmısak

* 4 adet orta boy patates

* 2 su bardağı süt

* 4-5 su bardağı tavuk suyu

* 1 yemek kaşığı limon suyu

* 1 tatlı kaşığı kuru kekik

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber



Etli Fransız salatası





Sıvıyağı orta boy bir tavada kızdırıp kuzu külbastı etlerini önlü arkalı beşer dakika kızartın. Ya da

bonfileleri buzdolabı poşeti içine koyup merdane ya da şişenin tabanıyla incecik dövün. Kuzu külbastı yerine bu

bonfileleri de kızartabilirsiniz.

Marulu yıkayıp süzerek elinizle parçalayıp salata kasesine aktarın.

Havuçların dışını kazıyıp rendeleyin.

Turpları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan ince ince ve halka şeklinde dilimleyin.

Sosu hazırlamak için...

Hardal, tozşeker, tuz, karabiber, zeytinyağı ve elma sirkesini ufak bir kasede çatalla iyice çırpın.

Rendelediğiniz havucu, salata kasesindeki marulların ortasına ve kenarlarına yerleştirip aralarına da turp

koyun.

Kızarmış etleri parmak şeklinde dilimleyerek ya da bütün halde en üste sıralayın.

Sosu da salatanın üzerinde gezdirip taze nane ya da taze fesleğenle süsleyin. Salatayı etler ılık haldeyken

servise sunun.



4 KİŞİLİK



HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA



PİŞİRME SÜRESİ: 10 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ



* 3-4 adet kuzu külbastı (veya 2-3 adet dana bonfile)

* 2 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 demet marul

* 2 adet orta boy havuç

* 2 adet orta boy kırmızı turp

* 1 demet taze nane

Sosu için

* 1 çay kaşığı ballı hardal

* 1 çay kaşığı tozşeker

* 6 yemek kaşığı zeytinyağı

* 4 yemek kaşığı elma sirkesi

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Zeytinyağlı kereviz paçası





Kerevizleri soyup kuşbaşı et formunda doğrayarak su dolu kabın içine koyun. Beklerken kararmaması için içine bir limonun suyunu sıkın. Patatesi de soyup kuşbaşı doğrayarak kerevizlerin üzerine aktarın. Havucu soyup, tavla zarı şeklinde doğrayarak bir başka kabın içine koyun. Biberlerin sap ve tohumlarını ayıklayıp uzunlamasına ikiye bölün. Sonra da ufak kareler şeklinde dilimleyin. Soğanı yemeklik incecik, sarımsakları ise pirinç tanesi şeklinde doğrayın. Şimdi geniş bir çelik tencereye zeytinyağını koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Soğan ve sarımsakları ekleyip kızgın yağda 2-3 dakika kavurun. Salçayı, biber ve havuçları katıp 2-3 dakika daha karıştırarak kavurmaya devam edin. En son suyunu süzdürdüğünüz patates ve kerevizi ilave edip, karıştırın. Tuzu serpin.Öte yandan, bir kaseye un, şeker ve portakal suyunu koyup çırpın. Sonra da sosu yemeğin üzerine gezdirin. Sıcak

suyu tencerenin kenarından aktarıp pişmeye bırakın. Patates ve havuç yumuşadığında ocaktan alıp kapalı kapakla tencerede soğutun. Bir servis tabağına aktarıp ikram edin.

NOT: Kerevizin yeşil yapraklarından pişerken tencereye koyabilirsiniz. Koku ve lezzet verecektir.

6 KİŞİLİK



HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 Dakika

MALZEME LİSTESİ

* 4 adet orta boy kereviz

* 1 çay bardağı zeytinyağı

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 1 adet büyük boy patates

* 1 adet ince uzun havuç

* 5 diş sarımsak

* 4 adet kuru kayısı

* 2 çay kaşığı tuz

* 2 adet yeşil sivribiber (tatlı)

* 2 adet kırmızı uzun biber



Sosu için

* 2 adet kesmeşeker

* 1 tatlı kaşığı un

* Varsa 1 adet portakalın suyu (1 çay bardağı hazır portakal suyu da olur)

* 3 su bardağı sıcak su