Cacıklı Arap köftesi

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESi





* 150 gr köftelik yağsız dana kıyma

(aslında koyun kıyması kullanılır)

* 1 su bardağı köftelik ince bulgur (ya da simit)

* 1 su bardağı ılık su

* 1 adet küçük

boy kuru soğan

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

* 2-3 yemek kaşığı un

* 1 çay bardağı sıvıyağ

Cacık için;

* 1 demet semizotu

(pazı ya da maydanoz da kullanabilirsiniz)

* 3 su bardağı yoğurt

(süzme yoğurt da kullanabilirsiniz)

* 3 diş sarımsak

* 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Köftelik bulguru geniş ve derin bir kaba koyup üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Bulgurun kabarması için yaklaşık 10-15 dakika kadar bekleyin. Üzerine rendelenmiş kuru soğan, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ilave edin.

Malzemeleri en az 4-5 dakika, macun kıvamına gelinceye kadar yoğurup eti ilave ettikten sonra 4-5 dakika daha yoğurun.

(Dikkat etmeniz gereken nokta harcı çok sıkı yoğurmaktır. Çünkü bulgur köftesi çok çabuk dağılır.)

Diğer taraftan, semizotunu yıkayıp yapraklarını ayıklayın ve derin bir kaba aktarın.

Üzerine dövülmüş sarımsakları ve yoğurdu ekleyip tuz serpin. Malzemeleri iyice karıştırın.

Dinlenen köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Unu geniş bir tepsiye serpiştirip hazırladığınız köfteleri bu unlu karışıma buladıktan sonra tepside biriktirin.

Sıvıyağı geniş bir tavada kızdırıp, köfteleri kızgın yağda çevire çevire kızartın.

Semizotlu cacığı servis tabağına yayın. Üzerine nar gibi kızarttığınız fındık köftelerini yerleştirin.

Sıcak sıcak servise sunun. İsterseniz köfteleri kızarttığınız yağda kırmızı pulbiber pişirip köftenin üzerine gezdirebilirsiniz.

Cevizli parfe dondurması

2 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESi

* 2 adet yumurta

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 paket vanilya

* 1 poşet toz kremşanti

* 3 tepeleme yemek kaşığı kakao

* 1 su bardağı çekilmiş ceviz

* 1 su bardağı soğuk süt

* 1 paket hazır çikolatalı sos

En fazla 20 santim çapında olan derin bir cam ya da porselen kabın içine streç film ya da temiz bir buzdolabı poşeti serip uçlarını kabın dışına sarkıtın.

Yumurtaları derin bir kaba kırıp üzerine tozşekeri ekleyin. Mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika çırptıktan sonra vanilyayı ekleyin. Bir dakika daha çırpıp bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, toz kremşanti ve kakaoyu başka bir derin kaba aktarıp üzerine soğuk sütü ekleyin. Ceviz içini de ilave edin. Mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika, katılaşıncaya kadar çırptıktan sonra çırpılmış yumurtaları aktarıp mikserle 2-3 dakika daha çırparak malzemeleri iyice karıştırın.

Bu parfe-dondurma karışımını parfe kabına aktarın. Buzdolabının derin dondurucusunda en az 4-5 saat bekletin.

Buzdolabından çıkardığınız parfeyi servis tabağına ters çevirip üzerindeki naylonu sıyırın.

Parfeyi oda sıcaklığında birkaç dakika bekletip dilimleyerek servise sunun. Üzerine pişirip soğuttuğunuz çikolatalı sosu gezdirin.