CACIKLI ARAP KÖFTESİ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESi

* 150 gr. köftelik yağsız dana kıyma (aslında koyun kıyması kullanılır)

* 1 su bardağı köftelik ince bulgur

(ya da simit)

* 1 su bardağı ılık su

* 1 adet küçük boy kuru soğan

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 tatlı kaşığı kırmızı tozbiber

* 2-3 yemek kaşığı un

* 1 çay bardağı sıvıyağ

Cacık için;

* 1 demet semizotu (pazı ya da maydanoz da kullanabilirsiniz)

* 3 su bardağı yoğurt (süzme yoğurt da kullanabilirsiniz)

* 3 diş sarımsak

* 1 çay kaşığı tuz

Köftelik bulguru geniş ve derin bir kaba koyup üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Bulgurun kabarması için yaklaşık 10-15 dakika kadar bekleyin. Üzerine rendelenmiş kuru soğan, tuz, karabiber ve kırmızı tozbiberi ilave edin.

Malzemeleri en az 4-5 dakika, macun kıvamına gelinceye kadar yoğurup eti ilave ettikten sonra 4-5 dakika daha yoğurun. (Dikkat etmeniz gereken nokta harcı çok sıkı yoğurmaktır. Çünkü bulgur köftesi çok çabuk dağılır)

Diğer taraftan, semizotunu yıkayıp yapraklarını ayıklayın ve derin bir kaba aktarın. Üzerine dövülmüş sarımsakları ve yoğurdu ekleyip tuz serpin. Malzemeleri iyice karıştırın. Dinlenen köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Unu geniş bir tepsiye serpiştirip hazırladığınız köfteleri bu unlu karışıma buladıktan sonra tepside biriktirin.

Sıvıyağı geniş bir tavada kızdırıp, köfteleri kızgın yağda çevire çevire kızartın. Semizotlu cacığı servis tabağına yayın. Üzerine nar gibi kızarttığınız fındık köftelerini yerleştirin. Servise sunun.

ETLİ YÖRÜK BÖREĞİ

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 45 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESi

* 1,5 çay bardağı sıvıyağ

* 5 yemek kaşığı yoğurt

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 paket kabartma tozu

* 15 yemek kaşığı un

İçi için;

* 250 gr kuşbaşı et (zırhla doğranmış) (orta yağlı kıyma da kullanabilirsiniz)

* 2 adet büyük boy kuru soğan

* 2 adet orta boy patates

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı tozbiber

* 2 adet yumurtanın sarısı

Hamur malzemeleri kaba koyup elinizle yoğurun.

Küçük bir borcamı ya da kelepçeli kalıbı yağlayın. Hamuru ikiye bölüp yarısını kenarlarını yükselterek yerleştirin. İçi için; kıyma, doğradığınız patates, ince yemeklik doğradığınız soğan ve baharatları bir kasede karıştırın. Harcı kalıptaki hamurun üzerine yayın. Kalan hamuru buzdolabı poşetinin arasında, merdane yardımıyla açıp harcın üzerine kapatın. İki hamurun kenarlarını birbirine yapıştırın.

Üzerini çatalla delin, yumurta sarısı sürüp çatalla tekrar şekil verin. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 40 dakika pişirin. Sıcak sıcak servise sunun.

CEVİZLİ PARFE DONDURMASI

2 KİŞİLİKHAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESi

* 2 adet yumurta

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 paket vanilya

* 1 paket toz kremşanti

* 3 tepeleme yemek kaşığı kakao

* 1 su bardağı çekilmiş ceviz

* 1 su bardağı soğuk süt

* 1 paket hazır çikolatalı sos

En fazla 20 santim çapında olan derin bir cam ya da porselen kabın içine streç film ya da temiz bir buzdolabı poşeti serip uçlarını kabın dışına sarkıtın.

Yumurtaları derin bir kaba kırıp üzerine tozşekeri ekleyin. Mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika çırptıktan sonra vanilyayı ekleyin. Bir dakika daha çırpıp bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, toz kremşanti ve kakaoyu başka bir derin kaba aktarıp üzerine soğuk sütü ekleyin. Ceviz içini de ilave edin. Mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika, katılaşıncaya kadar çırptıktan sonra çırpılmış yumurtaları aktarıp mikserle 2-3 dakika daha çırparak malzemeleri iyice karıştırın.

Bu parfe-dondurma karışımını parfe kabına aktarın. Buzdolabının derin dondurucusunda en az 4-5 saat bekletin.

Buzdolabından çıkardığınız parfeyi servis tabağına ters çevirip üzerindeki naylonu sıyırın. Parfeyi oda sıcaklığında birkaç dakika bekletip dilimleyerek servise sunun. Üzerine pişirip soğuttuğunuz çikolatalı sosu gezdirin.