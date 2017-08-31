Büyükada çorbası

◊ 1 demet ıspanak

◊ 1 adet büyük

boy kuru soğan

◊ 2 su bardağı

konserve nohut

◊ 1 adet orta boy kereviz (yapraklarıyla beraber)

◊ 1 adet kırmızı

çarliston biber

◊ 4-5 diş sarımsak (mevsimiyse 3 sap taze sarımsak)

◊ Varsa 1 adet rende domates

◊ 2 tatlı kaşığı

domates salçası

◊ 2 tatlı kaşığı biber salçası

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ Yarım demet dereotu

Ispanağı ayıklayıp yıkadıktan sonra incecik doğrayın ve büyükçe bir tencereye koyun. Üzerine konserve nohutları, yıkayıp suyunu süzerek ekleyin.

Soğanı yemeklik incecik doğrayın. Kerevizi soyup küp küp kesin. Varsa yapraklarını da yıkayıp incecik doğrayın. Biberin tohumlarını ayıklayıp tavla zarı şeklinde kesin.

Bu malzemeleri de tencereye aktarın. Salçaları bir su bardağı suda ezip yemeğe ilave edin. Sarımsakları pirinç tanesi gibi doğrayıp ekleyin.

Varsa rendelenmiş domatesi ve tuzu katın. Üzerlerini öretecek kadar sıcak su ilave edip pişmeye bırakın.

Çorba pişince zeytinyağını ve incecik doğranmış dereotunu ilave edip ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.

Boşnak şekerparesi

◊ 2 adet yumurta

◊ Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan şeker

◊ Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan sıvıyağ

◊ 2 yemek kaşığı yoğurt

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 paket vanilya

◊ Yarım paket karbonat

◊ Aldığı kadar un

Şerbet için:

◊ 3,5 su bardağı su

◊ 3 su bardağı şeker

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Şekeri katıp tel çırpıcıyla 2-3 dakika çırpın. Sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya, kabartma tozu ve karbonatı da katıp çırpın. Unu azar azar ekleyerek oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları önce yuvarlayın, sonra da oval yapın.

Üzerlerine çatalla desenler yapıp fırın kağıdı yerleştirdiğiniz tepsiye aralıklı olarak dizin.

5 dakika önceden 180 dereceye ayarladığınız fırında 30-35 dakika pişirip çıkarın.

Su ve şekeri bir tencerede kaynatıp soğutun. Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirin. Çekmesini bekleyip servis yapın.