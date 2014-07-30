BULGURLU ŞARK KÖFTESİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 2 su bardağı ince köftelik bulgur

* 2 su bardağı sıcak su

* 1 adet küçük boy kuru soğan

* 3 yemek kaşığı un

* 2 yemek kaşığı kuru nane

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 adet yumurtanın akı

Sosu için;

* 50 gr bitkisel margarin

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* Yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası

* 1 çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber

* 6 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Köftelik bulguru derin bir kaba koyup üzerine 2 su bardağı sıcak suyu gezdirin. Üzerini bir kapak yardımıyla kapatıp bulgurun yumuşaması için 15 dakika kadar bekleyin.

Üzerine soğanı rendeleyip tuz ve unu ekleyin. Kuru naneyi ve yumurta akını da ilave ettikten sonra harcı iyice yoğurun. En az 7-8 dakika kadar yoğurup macun kıvamına getirdiğiniz köfte hamuruna 8-10 yemek kaşığı kadar da soğuk su ilave etmeniz gerekir.

Bir tası soğuk suyla doldurun. Yoğurduğunuz köfte hamurundan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuçlarınız arasında yuvarlayın. Köfteleri elinizi sık sık suya batırarak hafifçe yassıltıp bir tepsiye yerleştirin.

Margarini büyük bir tencereye koyup orta ısılı ateşte eritin. Domates ve biber salçasını ekleyip sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Üzerine suyu ilave edip tuz ve kırmızı biberi serpiştirin.

Salçalı sos kaynamaya başlar başlamaz köfteleri yavaş yavaş sosun içine aktarın. Köfteleri dağıtmadan 15-20 dakika kadar haşlayın. Köfteleri el kevgiriyle süzerek alın. İsterseniz üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirip yeşil salatayla servise sunun.

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BADEMLİ UN HELVASI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 dakika

PİŞİRME SÜRESİ: 45 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 250 gr tereyağı

* 2 su bardağı un

* 2 su bardağı toz şeker

Üzeri için;

* 3 yemek kaşığı kıyılmış badem

YAPILIŞI

Derin bir cam kaba su ve toz şekeri koyup karıştırın. Helva tenceresini ocağa koyun. İçinde tereyağını eritip unu ekleyin. Çok kısık ateşte tahta kaşıkla çevirerek kavurmaya başlayın.

20-25 dakika kadar kavurunca un pembeleşir. Yağ ile un göz göz oluncaya dek kavrulmalıdır.

Kavrulan unun üzerine daha önce hazırladığınız şekerli suyu döküp karıştırın. Helva suyunu çekene dek, kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

Suyunu çekmiş helvanın kapağını açıp, 5 dakika daha yine tahta kaşıkla alt üst edin ve ocağı kapatın.

10 dakika kadar tencerede bekletip küçük kalıplara paylaştırın. Servis yaparken kalıpları düz tatlı tabağına çevirip, üzerlerini kıyılmış bademle süsleyin.