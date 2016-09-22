BULGURLU MUHAMMARA

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ



* 7-8 adet taze kırmızıbiber

* 8-10 adet uzun çubuk galeta

* 1 su bardağı ince bulgur

* 1 su bardağı sıcak su

* Birer yemek kaşığı domates ve biber salçası

* 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

* Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

* 3 yemek kaşığı nar ekşisi

* 1 tatlı kaşığı tuz, kimyon

YAPILIŞI

Biberlerin saplarını kesip tohumlarını ayıklayın ve iri iri doğrayın. Bulguru bir kasede sıcak suyla 10 dakika ıslatın.

Galetaları kırarak mutfak robotuna koyun. Cevizi ekleyip çekin ve derin bir kaba aktarın.

Üzerine yumuşayan bulguru, salçaları ve zeytinyağını aktarıp iyice karıştırın. Biberleri mutfak robotuna koyup püre haline getirin ve bulgurlu karışıma ilave edin.

Nar ekşisi, tuz ve kimyonu katıp malzemeleri iyice karıştırın. Muhammarayı servis tabağına aktarıp ikram edin.

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ÇİLEKLİ LABNELİ RULO PASTA

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 40 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 5 adet yumurta

* 4 kahve fincanı tozşeker

* 1 kahve fincanı su

* 5 kahve fincanı un

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 paket kabartma tozu

* 1,5 su bardağı un

Krema için;

* 2 su bardağı süt

* 2 tepeleme yemek kaşığı un

* 4 yemek kaşığı tozşeker

* 1 paket labne

* 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

* 250 gr. çilek

YAPILIŞI

Kek için; oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları derin bir kaba kırın. Tozşekeri ekleyip mikserin yüksek devriyle en az 5-7 dakika, beyazlaşıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.

Ilık suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Son olarak tuz, kabartma tozu ve unu ilave edin ve bu sefer kaşıkla iyice karıştırın. Koyu kıvamlı bir kek hamuru elde edeceksiniz.

Fırın tepsisine fırın kağıdı yayıp hamuru tepsiye aktarın. Keki önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında kenarları sarı-kahverengi oluncaya kadar, en az 35 dakika pişirip çıkarın.

Bir peçeteyi ıslatıp sıkarak mutfak tezgahına serin. Fırından çıkardığınız keki ters çevirerek kağıdıyla beraber peçetenin üzerine yerleştirin. Kağıdı sıyırarak çıkarın. Henüz sıcakken rulo yapıp bir kenarda bekletin.

Sos için; labne haricindeki tüm malzemeleri küçük bir tencereye koyup sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocaktan alıp labneyi ilave edin ve mikserle 2 dakika çırpın.

Rulo pastayı açıp sosun yarısını üzerine sürün. Taze çileklerden dizip tekrar rulo yapın. Kalan sosu düzgün bir şekilde üzerine sürüp çilekle süsleyerek servis yapın.

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KUYMAKLI KÖMBE

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ: 25 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 1 kg un

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 1 paket kabartma tozu

* Yarım su bardağı yoğurt

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 250 gr. tereyağı (eritilmiş)

İçi için;

* 1 su bardağı sıvıyağ

* 5 yemek kaşığı un

* 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

* 2 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 adet yumurta sarısı

* 1 tatlı kaşığı yoğurt

YAPILIŞI

Un, tuz, yoğurt, kabartma tozu ve sıvıyağı yeteri kadar suyla yoğurup kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın.

Hamuru sekiz eşit parçaya bölüp parçaları oklavayla açın. Eritilmiş tereyağı sürdüğünüz hamurları tekrar topak yapın. Oda sıcaklığında iki saat dinlendirin.

İçi için; sıvıyağı tavada kızdırıp tuz ve unu ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumasını bekleyin.

Hamurları tekrar açıp dört tanesini yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. İç harcını yayıp diğer dört yufkayı da üzerine yerleştirin.

Yumurta sarısı, yoğurt ve sıvıyağı bir kasede çırpıp üzerine sürün. Fırında pişirip servis yapın.