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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bulgurlu Madımak cacığı

10 Haziran 2016

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MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr. madımak
◊ 1 su bardağı haşlanmış kalın bulgur
◊ 2 adet ince uzun salatalık
◊ 500 gr. süzme yoğurt
◊ 3 su bardağı su
◊ 4 diş sarımsak
◊ Tuz, kuru nane, fesleğen

15 kişilik
Hazırlama süresi: 5 DAKİKA
Pişirme süresi: 6 dakika

Madımağın yapraklarını tıpkı semizotu gibi dallarından koparın. Semizotundan biraz daha sert olan yaprakları tuzla ovun ve yoğurarak yumuşatmaya çalışın ya da 5 dakika kadar haşlayıp süzün.
Üzerine haşlanmış bulguru ve soyup rendelediğiniz salatalığı ilave edip iyice karıştırın. Diğer taraftan, süzme yoğurt, su, tuzla dövülmüş sarımsağı derin bir kapta çırparak karıştırın.
Sosu madımağın üzerine aktarıp karıştırın. Kuru nane, fesleğen ve pulbiberle süsleyin. Üzerine biraz da zeytinyağı gezdirin.
Not: Sert gelmezse madımak yapraklarını haşlamadan da kullanabilirsiniz.

Bulgurlu Madımak cacığı

GERELİ KEBABI

MALZEME LİSTESİ

◊ 6-7 adet orta boy kemer patlıcan
◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber
◊ 1 kg kuzu kuşbaşı et (koyun eti de kullanabilirsiniz)
◊ 4-5 adet orta boy domates
◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ
◊ 4-5 adet tatlı sivribiber
◊ 30-50 gr. tereyağı (5 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz.)

10 kişilik
Hazırlama süresi: 30 DAKİKA
Pişirme süresi: 35 dakika

Yıkayıp iyice kuruladığınız patlıcanları çatalla birkaç yerinden delin. Patlıcanları ocak üzerinde, fırında ya da mangal ateşinde iyice yumuşayıncaya kadar közleyin. Kabuklarını akan suyun altında soyun. Kesme tahtası üzerinde incecik dilimleyin.
Orta boy ve kenarları yüksek bir fırın kabını fındık büyüklüğünde tereyağla yağlayın. Doğradığınız patlıcanları bu kaba yayarak yerleştirin.
Diğer taraftan, kuşbaşı eti orta boy bir tencereye koyup iki kaşık sıvıyağla birlikte orta ısılı ateşte kavurun. Sürekli karıştırarak 10 dakika kavurduğunuz etin üzerine 6 su bardağı sıcak su ekleyip etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.
Sosu hazırlamak için; soyup tavla zarı formunda doğradığınız domatesleri kızdırılmış 2 yemek kaşığı sıvıyağa aktarıp sürekli karıştırarak 7-8 dakika kadar pişirin. Tuz, şeker ve karabiberi serpip 2-3 dakika sonra ocaktan alın.
Haşlayıp süzdüğünüz eti fırın kabına yerleştirdiğiniz patlıcanların üzerine aktarın. En üste domatesli sosu gezdirin ve incecik dilimlediğiniz yeşilbiber parçalarıyla süsleyin.
Yemeği 175 dereceye ve altüst konuma ayarladığınız fırında 30-35 dakika kadar pişirip çıkarın.
Fırından çıkar çıkmaz üzerine küçük bir tavada kızdırdığınız tereyağını gezdirip bolca karabiber serpin ve sıcak sıcak servise sunun. Afiyet olsun...

Bulgurlu Madımak cacığı

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