BULGUR KÖFTELİ BELLO SALATASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 30 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA

Malzeme listesi

* 2 su bardağı ince köftelik bulgur

* 2 su bardağı sıcak su

* 1 adet küçük boy kuru soğan

* 4 çay kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

* 1 adet yumurta

* 1 su bardağı un

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 çay kaşığı kimyon

* 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Salata için;

* 1 demet kıvırcık marul

* 2 adet orta boy domates

* 3-4 adet (dal) taze yeşil soğan

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

* 1 demet maydanoz

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2-3 diş dövülmüş sarmısak

* 1 adet limonun suyu

(varsa 1 yemek kaşığı nar ekşisi kullanılmasını öneririm)

Yapılışı

Bulgur ağzı kapaklı derin bir kaba alınır. Üzerine 1 su bardağı kaynar su ve rendelenmiş soğan eklenip ağzı kapatılır. Bulgurun şişmesi ve yumuşaması için 20 dakika kenarda bekletilir. Diğer taraftan, salatanın hazırlanması için yıkanmış kıvırcık marullar incecik doğranır. Kabukları soyulmuş domatesler tavla zarı, ayıklanmış yeşil soğan ve maydanoz incecik dilimlenir. Malzemeler derin bir kapta karıştırılır. Zeytinyağı, limon suyu (varsa nar ekşisi) ve dövülmüş sarmısaklar küçük bir kaseye aktarılıp tuz ve karabiberle çırpılır.

Hazırlanan bu sos salatanın üzerine gezdirilir ve salata bir kenarda bekletilir. Diğer taraftan, yumuşayıp şişen bulgur derin bir kaseye koyulur. Üzerine tuz, baharatlar ve salça ilave edilip yoğrulur. Un ve yumurta eklenip en az 5-6 dakika, macun kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Eller suya batırılarak köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparılıp avuçlar arasında yuvarlanır. 8-10 su bardağı tuzlu su bir tencerede kaynatılıp bulgurlu köfteler tencereye aktarılır ve kaynayan suda 5-6 dakika kadar haşlanır. Pişen köfteler zaten su yüzüne çıkacaktır. Köfteler el kevgiri yardımıyla tencereden alınıp kenarda bekleyen salatayla karıştırılır ve servise sunulur.

KABAKLI SAROZ BÖREĞİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 20 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 35 DAKİKA

Malzemeler

* 3 adet hazır yufka

Sos için,

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan su

İç harcı için;

* 2 adet orta boy kabak

* 1 adet yumurta

* 1 su bardağı lor peyniri

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pulbiber

Yapılışı

Böreğin iç harcının hazırlanması için; kabaklar kazınıp yıkanır. Rendenin iri delikli tarafıyla rendelenir. Kabak çabuk sulandığı için kaba aktarılmadan önce avuçlar arasında sıkılır. Üzerine yumurta kırılıp peynir, tuz, karabiber ve pulbiber eklenir ve çatal yardımıyla iyice karıştırılır. Diğer taraftan, yufkalardan biri tezgaha serilir. Sosun hazırlanması için; su ve sıvıyağ bir kaseye aktarılıp çatal yardımıyla çırpılır ve fırça yardımıyla yufkanın üzerine sürülür. Üzerine bir yufka daha serilip fırçayla sos sürülür. Kabaklı harcın yarısı yufkanın her tarafına yayılır. Üzerine son yufka serilip kalan sos sürülür ve kalan kabaklı malzeme aynı şekilde üzerine yayılır. Yufkalar ucundan başlanarak sıkıca sarılıp rulo yapılır. Rulo börek folyoyla paket gibi sarılarak buzdolabında bir gece kadar bekletilir. Ertesi gün börek buzdolabından çıkarılır. Üzerinden folyo çıkarılıp 2 santim kalınlığında dilimler elde edilecek şekilde dilimlenir.

Fırın tepsisi 2-3 yemek kaşığı sıvıyağla yağlanır. Dilimlenmiş börekler yatırılarak tepsiye dizilir. Börekler 5 dakika önceden 180 dereceye ve alt üst konuma ayarlanmış fırında üzerleri altın sarısı oluncaya kadar, en az 35 dakika pişirilr. Fırından çıkarılıp sıcak sıcak servise sunulur.