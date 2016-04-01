Börek tarifleri 3

Halep usulü semsek böreği

MALZEME LİSTESİ

◊ 6 adet hazır yufka

Sos için;

◊ 4 su bardağı süt

◊ 2 su bardağı su

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

İç harcı için;

◊ 1 adet büyük

boy kuru soğan

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 5-6 adet taze soğan

◊ 2 demet taze nane yaprağı

◊ 5 adet yumurta

◊ 1 yemek kaşığı

toz kırmızıbiber (tatlı)

◊ 300-500 gr sert

inek peyniri (lor peyniri de

kullanabilirsiniz.)





8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 45 dakika

Böreğin iç harcı için, incecik yemeklik doğranmış kuru soğanı sürekli karıştırarak sıvıyağda 5 dakika kavurun.

Yine incecik doğranmış yeşil soğanları katıp harlı ateşte 2-3 dakika daha kavurun ve ocaktan alın.

Ayıklanmış taze nane yapraklarını incecik doğrayarak ilave edin. Toz tatlı kırmızıbiberi de katıp karıştırın.

Tavadaki börek harcı ılık hale gelince üzerine beş adet yumurtayı kırıp hızlıca karıştırın. Sonra da suda bekleterek tuzunu aldığınız peyniri rendeleyerek ilave edin (Lor peyniri de katabilirsiniz).

Tüm malzemeleri karıştırıp bir kenarda bekletin.

Böreğin sosu için; süt, su ve zeytinyağını derin bir kaba koyup tel çırpıcıyla iyice çırpın.

Fırın tepsisini sıvıyağla hafifçe yağlayın. Yufkalardan birini tepsiye gererek serin. Dışarı taşan kısımlarını bıçakla kesip alın ve üzerine koyun. Börek sosundan 1-2 kepçe kadar gezdirin. İkinci yufkayı yine gererek yayın, taşan kısımlarını bıçakla kesip alın ve yine yufkanın üzerine serin.

Börek sosundan 1-2 kepçe daha gezdirin. Bu börekte yufkaları buruşturmadan kullanacağız. Üçüncü yufkayı da aynı şekilde yerleştirip sosu yine üzerine gezdirin.

Hazırladığınız soğanlı naneli içi üzerine yayın. Kalan iki yufkayı da aynı işlemleri uygulayarak tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine koyacağınız yufkayı kapak gibi üzerine kapatın. Tepsinin kenarlarında kalan yufka fazlalıklarını elinizle bastırarak alta doğru yerleştirin. Kalan sostan en üstüne de dökün. Keskin bir bıçakla dilimleyin.

Önceden ısıtıp 200 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında en az 40-45 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin. Çıkarıp dilimleyerek servise sunun.

Afiyet olsun...

Not: Bu börek, çok kabarıp hacminin iki katına erişecektir. Çok yumuşak, pamuk gibi bir börektir. Mardin’de sembüsek adıyla coğrafi tescil alan bu börek, pide gibi yapılıp fırına verilir. Adıyaman’da da semsek vardır ama çiğbörek gibi yağda kızartılır. Antep ve Kilis’te de benzeri vardır.

Kıymalı ıspanaklı kömbe börek

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet hazır yufka

İç harcı için;

◊ 2 adet kuru soğan

◊ 250 gr kıyma

◊ 2 demet ıspanak

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Sosu için;

◊ 3 su bardağı su

◊ 1,5 su bardağı un

◊ Yarım su bardağı sıvıyağ

◊ 3 yemek kaşığı susam





8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 DAKİKA

Pişirme süresi: 35 dakika

Önce iç harcı için; soğanları yemeklik incecik doğrayın. Ispanağın kök ve saplarını ayıklayıp yıkayın ve yine incecik doğrayın.

Zeytinyağını ve kıymayı bir tavada 5 dakika kavurun. Ocağın altını iyice açıp ıspanağı ilave edin ve sulanmaması için, yüksek ateşte 5 dakika pişirip ocaktan alın. Tuz ve karabiberi katıp soğumaya bırakın.

Sos için, su, un ve sıvıyağı büyük bir kasede çırpın.

Yufkalardan birini fırın tepsisine, kenarları dışa taşacak şekilde serin. Üzerine unlu su karışımından yarım kepçe gezdirin. İkinci yufkayı üzerine buruşturarak serin.

Tekrar yarım kepçe sos gezdirin ve kıymalı için yarısını serin. Üçüncü yufkayı buruşturarak serip üzerine sos gezdirin. Kıymalı için kalanını da serpiştirin. Son yufkayı yine buruşturarak serip en alttaki yufkanın uçlarını üzerine kapatın. Dilimleyin ve kalan unlu sosu gezdirip susam ya da çörekotunu serpin.

Isınmış 200 dereceli fırında 35 dakika, üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp tekrar dilimleyin ve sıcak sıcak servise sunun. Afiyet olsun...

Patatesli Çerkez böreği

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet hazır yufka

◊ 4 adet büyük boy patates

◊ 3 adet büyük boy kuru soğan

◊ 1 kahve fincanı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Sos için;

◊ 1 adet yumurta

◊ 2 yemek kaşığı yoğurt

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı





6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 DAKİKA

Pişirme süresi: 35 dakika

Soğanı incecik doğrayıp zeytinyağıyla birlikte bir tavaya aktarın. Orta ısılı ateşte, 5 dakika kavurun.

Patatesleri soyup rendenin iri delikli tarafıyla rendeledikten sonra suyunu sıkın.

Ocaktaki tavaya ekleyip 2-3 dakika kavurduktan sonra ocaktan alın. Tuz ve biberi katıp karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.

Yufkayı tezgaha serin. Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını bir kasede çatalla iyice çırpın. Yarısını fırçayla yufkanın üzerine sürün.

Yufkayı ikiye bölün. Patatesli harcı, paylaştırarak, parçaların uzun tarafına yayın. Yufka parçalarını sıkıca sararak rulo yapın. Üzerlerine kalan sosu sürüp çörekotu ve susam serpiştirin.

Börekleri, U şeklinde kıvırarak, fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

200 dereceye ayarlayıp önceden ısıttığınız fırında 30 dakika pişirin. Sıcakken dilimleyerek servise sunun. Afiyet olsun...