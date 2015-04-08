Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Boğaziçi keki
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Boğaziçi keki

8 Nisan 2015

Su ve şekeri bir tencerede pişirerek karameli hazırlayın. Karamel olduğu anda ocaktan alın. Tereyağını ekleyip karıştırın.

Tencereyi tekrar ateşe koyup kremayı ekleyin. Karışım tamamen pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Tuzu ilave edip tekrar karıştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Yoğurt, un, kabartma tozu, toz şeker, sıvıyağ ve yumurtaları bir kaba alıp güzelce karıştırın. Hazırladığınız karamelin birazını süsleme için ayırıp kalanını bu karışıma ilave edin.
Kek kalıbını yağlı kağıtla kaplayın. Dikkatli olun, karamel kalıba yapışmamalı, yoksa çıkarırken kekiniz parçalanabilir. Keki sıcak fırında 40 dakika kadar pişirin. Soğuyunca kabından çıkarıp üzerini ayırdığınız karamelle (ister sıvı ister minik kıtırlar şeklinde) süsleyin. Servise sunun.
Afiyet olsun...

MALZEMELER

Kek için;
1 adet porsiyonluk küçük kap yoğurt -125 gr.- (Ölçü için hep aynı kabı kullanın.)
* 2 yoğurt kabı un
* 1 yoğurt kabı şeker
* Yarım yoğurt kabı sıvıyağ
* 1 paket kabartma tozu
* 2 adet yumurta
Karamel için;
* 200 gr toz şeker
* 1 yemek kaşığı su
* 200 ml sıvı krema
* 100 gr tereyağı
* 1 çimdik tuz

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.



X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri