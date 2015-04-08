Boğaziçi keki

Su ve şekeri bir tencerede pişirerek karameli hazırlayın. Karamel olduğu anda ocaktan alın. Tereyağını ekleyip karıştırın.

Tencereyi tekrar ateşe koyup kremayı ekleyin. Karışım tamamen pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Tuzu ilave edip tekrar karıştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Yoğurt, un, kabartma tozu, toz şeker, sıvıyağ ve yumurtaları bir kaba alıp güzelce karıştırın. Hazırladığınız karamelin birazını süsleme için ayırıp kalanını bu karışıma ilave edin.

Kek kalıbını yağlı kağıtla kaplayın. Dikkatli olun, karamel kalıba yapışmamalı, yoksa çıkarırken kekiniz parçalanabilir. Keki sıcak fırında 40 dakika kadar pişirin. Soğuyunca kabından çıkarıp üzerini ayırdığınız karamelle (ister sıvı ister minik kıtırlar şeklinde) süsleyin. Servise sunun.

Afiyet olsun...

MALZEMELER



Kek için;

1 adet porsiyonluk küçük kap yoğurt -125 gr.- (Ölçü için hep aynı kabı kullanın.)

* 2 yoğurt kabı un

* 1 yoğurt kabı şeker

* Yarım yoğurt kabı sıvıyağ

* 1 paket kabartma tozu

* 2 adet yumurta

Karamel için;

* 200 gr toz şeker

* 1 yemek kaşığı su

* 200 ml sıvı krema

* 100 gr tereyağı

* 1 çimdik tuz

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