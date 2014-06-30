Bizim evin ramazan çorbası

250 gr az yağlı dana kıyma

1 adet küçük boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz, karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon, yenibahar

2 yemek kaşığı sıvıyağ

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı dolusu kesme erişte (Arpa şehriye ya da makarna erişte de kullanabilirsiniz.)

500 gr süzme yoğurt (Yaklaşık 2 su bardağı dolusu)

2 tepeleme yemek kaşığı un

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz, karabiber

8-9 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

25 gr tereyağı ya da 4 yemekkaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Köfteleri hazırlamak için; kıyma, tuz, karabiber, kimyon ve yenibaharı derin bir kaba koyun. Rendelediğiniz soğanın suyunu sıkıp ilave ettikten sonra birkaç dakika sıkıca yoğurun.

Bir tepsiye 2 yemek kaşığı un serpin. Köfte harcından nohut büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın. Köfteleri tepsideki unun üzerine yayıp karıştırarak una bulanmalarını sağlayın ve buzdolabında 1 saat kadar bekletin.

2 yemek kaşığı sıvıyağı bir tavada kızdırın. Buzdolabından çıkardığınız köfteleri tavayı sallayarak kızartın. Köfteleri el kevgiriyle süzerek bir tabağa alın.

Diğer taraftan süzme yoğurt, yumurtaları ve unu büyükçe bir tencereye koyup tel çırpıcı yardımıyla çırpın. Üzerine 8 su bardağı suyu (et ya da tavuk suyu veya bulyon kullanmanızı öneririm) ekleyip tekrar çırpın.

Tencereyi orta ısılı ateşe oturtup sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiberi serpip kaynamaya başlar başlamaz kesme erişteyi ve köfteleri ilave edin. Sürekli karıştırmaya devam ederek erişteler yumuşayıncaya kadar, 5-6 dakika daha pişirin ve

ocaktan alın.

Diğer taraftan bir tavada tereyağı eritin ya da zeytinyağı kızdırın. Naneyi kızgın yağa ilave edip ocaktan alın. Yağlı sosu çorbaya katın. İsterseniz pul biber ya da isot da katabilirsiniz. Çorbayı sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun.