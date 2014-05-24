Bizim aile bir alem

Hoş geldiniz nidaları arasında gürültü patırtıyla bizim eve girerler. Yaptığımız yemeklere ve hatta demlediğimiz çayın ikram edilişine bile karışırlar. Zordur böyle bir aileye sahip olmak ve hatta bazen biraz da yorucu. Ama yine de güzeldir onlarla aynı sofranın başında oturup keyifle yemek yemek.

Hoş geldiniz nidaları arasında gürültü patırtıyla bizim eve girerler. Hemen dolaplar dökülür, su börekleri açılır, dolmalar sarılır. Eve girdikleri andan itibaren bağrışmalar çağrışmalar yükselir odalardan. “Bu odanın halısı küçük, perdesi soluk, şu odanın duvarı kirli” deyip evin her yeriyle ilgili fikirlerini bildirirler.

Ne büfelerin içindeki fincanların, ne de sehpaların üzerindeki gümüşlerin duruş şeklini beğenirler. Zaten gümüşler için ayrı büfemin olmayışına ve onları sık sık parlatıp ışıl ışıl görünmelerini sağlamayışıma da hep hayret etmişlerdir. Koltuklarımızın kumaşlarını gereğinden fazla sade bulmuşlardır hep. Onlara göre, koltuk dediğin kırmızılı bordolu kumaşla kaplı olmalı ve sandalyeler de lake veya altın varak kaplanmalıdır.

Sakın bizimkilerin yalnızca ev hakkında yorum yaparak kaldıklarını düşünmeyin. Yaptığımız yemeklere ve hatta demlediğimiz çayın ikram edilişine bile karışırlar.

90 derece eğilmezseniz büyükleriniz çaylarını rahatlıkla alamazlar. Tepsiye sadece şeker koymak düşüncesizliktir, çünkü onlar artık şeker hastasıdır ve adını bir türlü öğrenemeyip “sakarin” dedikleri tatlandırıcı mutlaka tepsiye konmalıdır.

Ama yine de onlara güzel bir sürpriz yapıp tepsiye fındıklı akide şekeri ya da kıtlama şekeri koyarsanız çok makbule geçer. Kadınlar açık limonlu çay tercih ederken, erkekler dumanı üstünde koyu çayı severler. Hele şöyle kaymaklı bisküviyi ya da en iyisi ev yapımı keki ihmal etmezseniz sizden iyisi yoktur.

Sanmayın ki çay servisiyle her şey tamam. Büyük bir kaseye koyduğunuz meyveleri hemen getirmelisiniz. Bütün meyveler özenle soyulup dilimlenerek ikram edilmeli.

Yazdıklarımı okuyup “Sahrap Hanım bu aile benim aileme çok benziyor ama” dediğinizi duyar gibiyim. Zordur böyle bir aileye sahip olmak ve hatta bazen biraz da yorucu. Ama yine de güzeldir onlarla aynı sofranın başında oturup keyifle yemek yemek.



Kabaklı patates graten

MALZEMELER

* 4 adet orta boy patates

* 2 adet ince uzun yeşil kabak

Sos için;

* 1 paket hazır süt kreması (200 ml)

* 2 su bardağı süt

* 4 diş dövülmüş sarmısak

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* Varsa Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan file badem

YAPILIŞI

Sosu hazırlamak için; hazır süt kremasını derin ve geniş bir kaba aktarın. Süt, tuz ve biberi ekleyip tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Dövülmüş sarmısakları ve file bademi ilave edip karıştırın. Kabakları soyup incecik halkalar halinde dilimleyin. Patatesleri de soyup neredeyse cips kadar ince dilimleyin.

Yuvarlak veya kare bir borcamın ya da fırın kabının dibini 1 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın. Bir sıra patates dizin. hazırladığınız sosu kaşıkla üzerine gezdirin. Bir sıra kabak dizdikten sonra tekrar sos gezdirin. Aynı sırayı takip ederek malzemeleri bitirin. En üste tekrar sos dökün.

Sos miktarı yeterli olmazsa 2 fincan süt gezdirin. Fırını 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarlayıp 5 dakika önceden ısıtın.

Yemeği sıcak fırında en az 30 dakika, üzeri iyice kızarıp yer yer yanıncaya kadar kızartın. Çatal batırıp pişip pişmediğini kontrol edin. Pişince fırından çıkarıp özellikle et yemeklerinin yanında sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...



Hasirde

8 kişilik

Hazırlama: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzeme Listesi

* 1 su bardağı buğday nişastası

* 4 su bardağı soğuk su

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 su bardağı ceviz ya da badem içi

YAPILIŞI

Nişastayı soğuk suda iyice ezip bir tavaya aktarın. Kısık ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Tozşekeri ilave edip muhallebiden daha koyu kıvama gelinceye kadar pişirmeye devam edin. Servis tabağına aktarıp üzerine kaşığın tersiyle iz yapın.

Diğer taraftan, tereyağını kızdırıp hasirdenin üzerine gezdirin ve servise sunun. Üzerini ceviz, fıstık ya da bademle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...