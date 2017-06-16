BİTLİS USULÜ KABAK DOLMASI

MALZEME LİSTESİ

◊ 4-5 adet uzun ve kalın yeşil kabak

İç malzemesi:

◊ 200 gr orta yağlı dana kıyma

◊ Yarım su bardağı ince bulgur

◊ 2 yemek kaşığı

kuru reyhan (Kuru

fesleğen de olabilir.)

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Üzeri için:

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 adet iri boy kuru soğan

◊ 1 tatlı kaşığı pul biber, toz kırmızıbiber

◊ Ayrıca 2 su bardağı sarımsaklı yoğurt

Kabakların sadece saplarını ve en alttaki kalın kısmını kesip atın. İyice yıkayıp 3 parmak eninde dilimleyin. Her bir parçayı kabak oyacağıyla dibini delerek oyun. Üzerlerine tuz serpip bir süzgeçte bekletin.

Bu arada derin bir kaseye kıyma, bulgur, reyhan veya fesleğeni koyun. Tuz ve karabiberi serpip, 2-3 kaşık su ilave edin. İyice yoğurun.

Kabakların içini etli harçla doldurun. Geniş bir tencerenin altına zeytinyağının yarısını gezdirin.

Doldurduğunuz dolmaları dik dik ve üst üste koyarak yerleştirin. En üste kalan zeytinyağını gezdirin.

Dolmaların üzerine bir porselen tabak kapatıp hafifçe bastırın. Tencerenin kenarından tabağın kenarına gelecek kadar sıcak su ilave edin. Orta ısılı ateşte kapağını kapatıp pişirin.

Soğanı yemeklik çok ince dilimleyin. Zeytinyağını bir tavada kızdırıp soğan, toz ve pul kırmızıbiberi katıp pişirin. Dolmaları servis tabağına balık sırtı dizin. Sarımsaklı yoğurdu döküp en son soğanlı sosu gezdirip servise sunun.

KURU DOMATESLİ KAHVALTILIK MUFFIN

MALZEME LİSTESİ

◊ 3 adet yumurta

◊ 3/4 su bardağı sıvıyağ

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 200 gr labne peyniri

◊ 1 su bardağı süt

◊ 2 tatlı kaşığı kekik, pul biber

◊ 1 su bardağı tam buğday unu

◊ 1 su bardağı normal un

◊ 1 su bardağı kurutulmuş domates

Derin bir kabın içine yumurtaları ve tuzu koyup tel çırpıcıyla 2 dakika kadar hızlı hızlı çırpın. Sıvıyağ ve labne peynirini katıp bu sefer bir spatulayla peyniri ezerek karıştırın. Süt, kekik ve pul biberi katın. Unları ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kurutulmuş domatesler konserve ise incecik doğrayıp ekleyin. Eğer değilse kaynar suda 20 dakika bekletip iyice süzün ve çok ince doğrayarak ilave edin. Yine spatulayla iyice karıştırın.

Oldukça koyu kıvamlı bu tuzlu keke kabartma tozu katılmıyor.

Muffin kalıplarını sıvıyağla yağlayın ve hafifçe un serpin. Kaşıkla hamuru kalıplara doldurun. Isınmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirip çıkarın. Ilınınca servise sunun.

TARÇINLI BAYAT EKMEK KEKİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet yumurta

◊ Yarım su bardağı

toz şeker

◊ 1 tatlı kaşığı tarçın

◊ Yarım su bardağı sıvıyağ

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket

kabartma tozu

◊ 1 su bardağı

çekilmiş ceviz içi

◊ 2 su bardağı ince çekilmiş bayat ekmek

Derin bir kabın içine yumurtaları, toz şekeri, sıvıyağı ve tarçını koyun. Bir tel çırpıcı veya mikserle 1-2 dakika çırpın. Vanilya, kabartma tozu ve ceviz içini katıp yine birkaç dakika çırpmaya devam edin.

İnce çekilmiş bayat ekmek içini ekleyip kaşıkla iyice karıştırın. 5 dakika bekletin ki ekmekler sosu iyice çekip, kabarsın.

23-25 cm çapındaki kelepçeli kek kalıbını iyice yağlayıp, hafifçe un serpin.

Hazırladığınız koyu kıvamlı kek hamurunu kalıba boşaltın.

5 dakika önceden 175 dereceye ayarlanmış fırında üzeri hafif kahverengi oluncaya dek en az 20 dakika pişirin.

Fırından alıp, ılınınca kek kalıbından çıkarın ve dilimleyin.

Taze meyvelerle ve dondurmayla beraber servise sunun.

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