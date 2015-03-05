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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bisküvili limonlu parfe

5 Mart 2015

Toz kremşantiyi derin bir kaba alın. Sütü azar azar ekleyip mikserle koyulaşıncaya kadar çırpın ve buzdolabında katılaşıncaya kadar bekletin.

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaların aklarını sarılarından ayırın.
Sarıları derin bir kaba alıp toz şeker, limon kabuğu ve limon suyunu ilave edin. Mikserle 5 dakika çırpın.
Karışımı buzdolabında beklettiğiniz kremşantiye azar azar yedirerek ekleyip mikserle 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin.
Diğer taraftan, yumurta aklarını ayrı bir derin kapta kar haline gelinceye kadar 5 dakika çırpın. Sonra da yumurta aklarını kremşantili karışıma azar azar yedirerek ekleyip çatalla iyice karıştırın.
Son olarak, robotta çekip toz haline getirdiğiniz bisküvileri katıp tekrar karıştırın.
Dikdörtgen ya da yuvarlak bir kalıbı streç folyo veya naylonla kaplayın. Parfeyi kalıba döküp üzerini spatula ile düzeltin. Buzlukta bir gece bekletin.
Servis yapmadan 10 dakika önce kalıbı buzluktan çıkarın.
Parfeyi servis tabağına ters çevirerek alın. Bekletmeden dilimleyip servis yapın.
İsterseniz üzerini püre haline getirdiğiniz kivi, çilek gibi mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...

* 1 paket toz kremşanti
* 1 su bardağı soğuk süt
* 3 adet limonun rendelenmiş kabuğu ve suyu
* 4 adet yumurta
* 1 su bardağı
toz şeker
* 5-6 adet yulaflı bisküvi (Kepekli bisküvi de kullanabilirsiniz.)

 

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