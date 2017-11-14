Bir yemek masalı

MALZEME LİSTESİ



◊ 3 su bardağı su

(Yarım litre)

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1.5 su bardağı mısır unu (kavrulmuş olanı tercih edin)

◊ 1 tatlı kaşığı tuz, kekik, pul biber

◊ Yarım demet maydanoz

◊ Varsa 3-4 adet kuru domates

◊ 1 adet yumurta



KIZARTMAK İÇİN

◊ 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Ufak bir tencereye suyu, tereyağı ve zeytinyağını koyun. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca tuzu atıp, yavaş yavaş mısır ununu da eklemeyin.

Ufak bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak mısır ununu pişirin. Mısır unu birkaç dakika sonra katılaşıp, tencerenin ortasında toplanacaktır.

Artık tencereyi ocaktan alın ve mısır unu hamurunu derin bir tabağa veya geniş bir kaseye aktarın. İyice ılınınca yumurtayı kırıp karıştırın. Pul biber, kekik ve ince kıyılmış maydanozu da ekleyin. Varsa, suda iyice yumuşatılmış kuru domatesleri de minik minik doğrayarak ilave edin.

Yumuşak hamuru yoğurup ceviz kadar parçalar koparın.

Avucunuzun arasında yassılaştırıp köfte şekli verin. Bir tavada zeytinyağı veya sıvıyağı kızdırın.

Çörekleri orta ısılı ateşte, iki yüzünü de hafifçe kızartıp tabağa alın.

Peynirle çayın yanında servise sunabilirsiniz.

NOT :

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 10 DAKİKA

GLÜTENSİZ KEK



MALZEME LİSTESİ

◊ 3 yumurta

◊ 1 su bardağı fındık içi

◊ 1 su bardağı ceviz içi

◊ 1.5 çay bardağı ılık süt veya kefir

◊ 2-3 yemek kaşığı pekmez

◊ 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

◊ 6-7 adet normal boy hurma

◊ 1 çay bardağı kuru üzüm

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 çay kaşığı tarçın, toz karanfil

◊ 1 adet ezilmiş muz

Önce ceviz ve fındığı rondodan geçirerek toz haline getirin. Geniş bir kapta oda sıcaklığındaki yumurtaları çırpın. Ilık süt, pekmez ve ezilmiş muzu ekleyerek karıştırın. Hurmaları minik minik doğrayın. Tel çırpıcıyla çırparak karıştırın.

Portakal kabuğu rendesi, doğradığınız hurmalar, kuru üzüm, kabartma tozu, vanilya, tarçın ve toz karanfili ekleyerek tekrar karıştırın. Yaklaşık 30-35 cm uzunluğunda ve 10-15 cm enindeki uzun bir kek kalıbını iyice yağlayın. Sonra da hafifçe un serpin ve hamuru içine boşaltın.

Soğuk ama 160 dereceli turbo ayardaki fırına keki koyun. Yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Çok kabarmayan bir kek olacaktır. Fırından çıkarın, 5 dakika bekletip ters çevirin. Ilınınca dilimleyip servise sunun. Üzerini toz hindistancevizi ve Antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz.

NOT :

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA

