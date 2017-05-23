Bir yemek masalı

TÜRK KAHVELİ SÜNGER BROWNİ



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA





◊ 2 adet yumurta

◊ 1 su bardağı esmer tozşeker

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 1 çay bardağı süt

◊ 1 yemek kaşığı Türk kahvesi

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 yemek kaşığı damla çikolata

◊ 1 su bardağı dolusu un

◊ Süsleme için hindistancevizi

Yumurta ve şekeri derin bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika çırpın.

Oda sıcaklığında bekleyen süt ve sıvıyağı katıp 1 dakika daha çırpın. Kahve, vanilya, kabartma tozu, damla çikolata ve unu ilave edip 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin.

Diğer taraftan, kare bir borcama kenarları dışarı taşacak şekilde pişirme kağıdı serin. Kağıdın üzerine fırçayla sıvıyağ sürün.

Kek hamurunu borcama aktarıp 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika pişirin ve çıkarın.

Keki kağıdıyla birlikte borcamdan alıp tezgahın üzerine koyun. Ilık hale gelince kare kare dilimleyip hindistanceviziyle süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...

ÜZÜMLÜ MÜSLİLİ DİYET KURABİYE



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

◊ 1 su bardağı kabuklu badem

◊ 2 yemek kaşığı bal

◊ 3 adet yumurta akı

◊ Yarım su bardağı besni üzümü (siyah Kilis karası üzümü de olur)

◊ 1 su bardağı hazır müsli karışımı

Robotta çekip toz haline getirdiğiniz bademi küçük bir tencereye koyun. Balı ve yumurta aklarını katıp kaşıkla iyice karıştırın.

Kısık ateşte sürekli karıştırarak köpük köpük oluncaya kadar kaynatın. Kaynar kaynamaz da ocaktan alın.

Hafif ılık hale gelmesini bekleyin. Üzümü ve müsliyi de ekleyip kaşıkla tekrar karıştırın.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Karışımdan tepeleme yemek kaşığı kadar alıp aralıklı olarak tepsiye dizin.

Önceden ısıtıp 175 dereceye ayarladığınız fırında 15 dakika pişirip çıkarın. Tepside soğumasını bekledikten sonra servis yapın.

Afiyet olsun...

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