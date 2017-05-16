Bir yemek masalı

BARDAKTA TİRAMİSU



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 45 DAKİKA

◊ 1 paket kedidili bisküvi (Pakette 24 adet oluyor.)

◊ 2 su bardağı ılık su

◊ 3 tatlı kaşığı granül kahve

◊ 1 yemek kaşığı

toz şeker

Kreması için:

◊ 3 adet yumurta akı

◊ 6 yemek kaşığı toz şeker

◊ 1 paket vanilya

◊ 200 gr. labne

◊ Ayrıca 2 yemek kaşığı kakao

Kremayı hazırlamak için, yumurta akı ve toz şekeri derin bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle kar gibi oluncaya kadar, en az 5-7 dakika çırpın.

Labneyi ve vanilyayı ekleyip plastik spatulayla hafif hafif karıştırın. Kremayı buzdolabına koyup en az 30 dakika bekletin.

Geniş tabanlı şık bardaklarınızı önünüze alın. Ilık su, toz şeker ve kahveyi bir kasede karıştırın.

Kedidillerini bu kahveli sosa batırıp hemen çıkarın. İki tanesini bardaklardan birinin dibine koyun.

Kremadan 2 yemek kaşığı alıp üzerine yayın ve 2 adet daha bisküvi koyun. Üzerini kremayla kapatıp kakao serpin.

Bütün malzemeyi bardaklara aynı şekilde yerleştirdikten sonra buzdolabında 1 gece bekletin. Soğuk olarak servis yapın. Afiyet olsun...

KAÇAMAK

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA





◊ 2 su bardağı mısır unu (Buğday unu da kullanabilirsiniz.)

◊ 5 su bardağı su

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ Ayrıca 150 gr. tereyağı

◊ 250 gr. sert kelle peyniri

5 su bardağı su, tuz ve 1 yemek kaşığı tereyağını tencerede kaynatın.

Su kaynayınca mısır ununu azar azar ekleyip sürekli karıştırarak katı bir muhallebi kıvamında pişirin. İyice katılaşan hamuru ocaktan alın.

Pişen mısır ununu servis tabağına alın. Üzerine eritilmiş kızgın yağı aktarın. İsterseniz üzerine peynir rendeleyebilir ya da pekmez gezdirebilirsiniz.

Tıpkı un helvası gibi kaşıkla alıp servis tabağına yerleştirerek servise sunabilirsiniz.

İsterseniz kaçamağı bir pasta kalıbıyla şekil verip servis tabağına alabilirsiniz.

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