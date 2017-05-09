Bir yemek masalı

DÜDÜKLÜDE HAVUÇLU AYVA REÇELİ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 60 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA





◊ 4 adet orta boy ayva

◊ 1 adet büyük havuç

◊ 500 gr toz şeker

◊ 5-6 adet karanfil

Ayvaları ve havucu soyun. Ayvaları tavla zarı şeklinde küp küp doğrayın. Havucu rendeleyin. Düdüklü tencereye koyup toz şeker ve karanfili ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Sulanması için 30 dakika bekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp orta ısıda pişmeye bırakın.

Düdüklü tencere ses çıkarmaya başlayınca ocağın altını kısıp 15 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp kapağını açmadan 24 saat bekletin.

Rengi iyice kızaran reçeli kavanozlara koyup buzdolabında muhafaza edin. Afiyet olsun...

FISTIKLI TAHİNLİ KURABİYE

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 40 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA





◊ 1 çay bardağı tahin

◊ 1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

◊ 1 çay bardağı pudraşeker

◊ 1 çay bardağı mısır nişastası

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ Yaklaşık 1 su bardağı un

◊ 1 su bardağı toz fıstık

Tahin, sıvı yağ, pudraşeker, nişasta, vanilya, yumurta ve kabartma tozunu derin bir kaba koyun. Unu ilave ederek parmak uçlarınızla yoğurmaya başlayın. (Dağınık, çok iyi toparlanmayan ve fazla yoğrulamayan bir hamurdur)

Bir tepsiye fırın kağıdı serin. Hamurdan yeşil erik büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Üzerlerine toz fıstık serpip tepsiye yerleştirin.

Kurabiyeleri önceden ısıtıp 160 dereceye ayarladığınız fırında 25 dakika pişirin. Hafif kızarmaları yeterli olacaktır. Fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine pudraşeker serpebilirsiniz. Ilık hale gelince servis yapın. Afiyet olsun...

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