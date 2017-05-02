Bir yemek masalı





FRANSIZ USULÜ FISTIKLI PAZILI OMLET

MALZEME LİSTESİ (2 KİŞİLİK)

◊ Yarım demet pazı

◊ 1 adet küçük kuru soğan

◊ 2 diş sarımsak

◊ 2 kahve fincanı kuru çekirdeksiz üzüm

◊ 1 kahve fincanı kavrulmuş dolmalık fıstık

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 6 adet yumurta

◊ 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

◊ 2 tatlı kaşığı tereyağı

◊ 1 kahve fincanı zeytinyağı

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 5 DAKİKA

Pazıların saplarını kesin. Yapraklarını yıkayıp süzdükten sonra incecik doğrayın, derin ve geniş bir kaseye koyun.

Üzerine incecik yemeklik doğradığınız soğanı ve pirinç tanesi gibi doğradığınız sarımsağı ekleyin. Üzüm ve fıstığı ilave edip elinizle hamur yoğurur gibi yoğurun.

Yumurtaları başka bir kaseye kırın. Tuz, biber ve peyniri katıp çatal ya da tel çırpıcıyla köpük köpük oluncaya kadar çırpın.

Pazılı karışımı aktarıp kaşıkla karıştırın. Yağları en az 25 santim çaplı bir tavada eritin. Omlet karışımını tavaya aktarıp orta ısıda pişirin.

Düz bir tabakla ters çevirip altını da pişirdiğiniz omleti sıcak sıcak servis yapın.

KEDİDİLLİ TİRAMİSU

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 paket kedidili bisküvi (Pakette 24 adet oluyor.)

◊ 2 su bardağı ılık su

◊ 3 tatlı kaşığı granül kahve

◊ 1 yemek kaşığı toz şeker

Kreması için:

◊ 3 adet yumurta akı

◊ 6 yemek kaşığı toz şeker

◊ 1 paket vanilya

◊ 400 gr. labne

◊ 2 yemek kaşığı kakao

HAZIRLAMA SÜRESİ: 60 DAKİKA

Kremayı hazırlamak için yumurta akı, vanilya ve toz şekeri derin bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle kar gibi oluncaya kadar, en az 5-7 dakika çırpın.

Labneyi ekleyip plastik spatulayla hafif hafif karıştırın. Kremayı buzdolabına koyup en az 30 dakika bekletin.

Uzun, dikdörtgen bir tabağı önünüze alın. Ilık su, toz şeker ve kahveyi bir kasede karıştırın.

Kedidillerini bu kahveli sosa batırıp hemen çıkarın ve 12 tanesini tabağa yan yana dizin.

Kremayı buzdolabından çıkarıp yarısını bisküvilerin üzerine yayın. Diğer 12 bisküviyi de aynı şekilde ıslatıp kremanın üzerine dizin.

Kalan kremayı da üzerine sürüp kakaoyu tel süzgeçten geçirerek üzerine serpin.

Buzdolabında en az 6 saat bekletip servis yapın.

DÜDÜKLÜDE HAVUÇLU AYVA REÇELİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet orta boy ayva

◊ 1 adet büyük havuç

◊ 500 gr. toz şeker

◊ 5-6 adet karanfil

HAZIRLAMA SÜRESİ: 40 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA

Ayvaları ve havucu soyup rendeleyin. (Tavla zarı şeklinde de doğrayabilirsiniz.)

Düdüklü tencereye koyup toz şeker ve karanfili ekleyin, tahta kaşıkla karıştırın. Sulanması için 30 dakika bekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp orta ısıda pişmeye bırakın. Düdüklü ses çıkarmaya başlayınca ocağın altını kısıp 15 dakika daha pişirin.

Ocaktan alıp kapağını açmadan 24 saat bekletin. Rengi iyice kızaran reçeli kavanozlara koyup buzdolabında muhafaza edin.

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