Bir yemek masalı

İÇLİ KÖFTE KROKETİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr. orta yağlı köftelik kıyma

◊ 2 çay bardağı ince bulgur

◊ Yarım çay bardağı irmik (Un da kullanabilirsiniz.)

◊ 1 çay bardağı dövülmüş ceviz

◊ 1 orta boy soğan (Rendelenmiş olmalı.)

◊ 1 adet yumurta

◊ Yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası (1 yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz.)

◊ 1 çay kaşığının ucuyla tuz, kimyon, karabiber

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

Sos için:

◊ 4 yemek kaşığı domates püresi

◊ 1 diş sarımsak

◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı

kuru nane ya da

kuru fesleğen

◊ İsterseniz 1 çay bardağı ceviz içi

Bulguru ve irmiği 1 su bardağı ılık suda 10 dakika kadar bekletin.

Üzerine kıyma, soğan, salça, yumurta, ceviz, tuz ve diğer baharatları ilave edip 4-5 dakika kadar yoğurun.

Karışımın üzerini kapatıp buzdolabında 10 dakika kadar bekletin.

Bulgur hamurundan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp sıkın ve avuçlarınız arasında mekik şekline getirin.

Köfteleri ya sıvıyağda kızartın ya da bol tuzlu kaynar suda 8-10 dakika haşlayıp süzün.

Sosu hazırlamak için: Zeytinyağını bir tavada kızdırıp domates püresi, sarımsak ve naneyi kızgın yağda, orta ısılı ateşte 4-5 dakika pişirin.

Üzerine ince çekilmiş ceviz içini ilave edin, çocuklarınız acı seviyorsa kırmızı pul biber ve acı biber salçası ekleyin.

İçli köfteleri yanına bu sosu koyarak servise sunun.

KIYMALI KAPALI PiDE

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 5 su bardağı un

◊ 1 adet haşlanmış patates

◊ Yarım paket yaş maya

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 2 yemek kaşığı yoğurt

◊ 1 yemek kaşığı toz şeker

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ Alabildiği

kadar su

İç harcı için:

◊ 400 gr. az yağlı dana kıyma

◊ 3 adet orta boy kuru soğan

◊ 2 adet sivribiber

◊ 3 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ Yarım demet maydanoz

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik ve pul biber

Unu karıştırma kabına koyun. Ortasını havuz gibi açın. Yaş maya, gerektiği kadar su, sıvıyağ, yoğurt, haşlanıp rendelenmiş patatesi ekleyin.

Tuzu ve şekeri ilave edip yavaş yavaş yoğurun, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Üzerine nemli bir bez örterek mayalanması için bekletin.

Diğer taraftan iç harcını hazırlamak için soğanı, biberleri ve maydanozu incecik doğrayın.

Sıvıyağı bir tavaya koyup soğanı kavurun. Kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Maydanozu, yeşil biberi, tuzu, kekiği, karabiber ve pul biberi koyup karıştırın ve soğumaya bırakın.

Hazırladığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp 5 dakika kadar dinlendirin. Bezeleri merdane yardımıyla uzun bir hamur şeklinde açın.

Açtığınız hamurlara iç harcından koyup iki ucunu ortadan birleştirin.

Uçlarından tutarak yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında nar gibi kızartıp çıkarın.

Dilimleyerek servise sunun.

NOT: İçindeki patates, hamurun yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. İsterseniz peynirli ve pırasalı da yapabilirsiniz.

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