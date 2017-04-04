Bir yemek masalı

YÜZYILLIK TATLI



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 3 adet yumurta (Oda sıcaklığında beklemiş olmalı.)

◊ 3 fincan toz şeker

◊ 1 fincan sıvıyağ

◊ 1 fincan yoğurt

◊ 2 fincan irmik

◊ 5 fincan un

◊ Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 çay kaşığı toz zencefil

◊ 1 çay kaşığı

toz mahlep

◊ 2 çay kaşığı

toz haşhaş

Şurubu için;

◊ 3 su bardağı su

◊ 2 su bardağı toz şeker

Veya;

◊ 1 su bardağı portakal suyu

◊ 2 su bardağı su

◊ 2 su bardağı toz şeker

Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kaba aktarıp mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın. Karışımın üzerine sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip 2-3 dakika daha çırpın.

İrmik, un, çekilmiş ceviz ve kabartma tozunu ilave edip toz zencefil, toz mahlep ve toz haşhaşı da katarak tahta kaşık ya da plastik spatulayla iyice karıştırın.

Kek hamurunu, 25-30 santim çapında ve iyice yağlanmış kek kalıbına aktarın. 5 dakika önceden ısıtılmış ve alt-üst ayarına getirilmiş, 175 dereceye ayarlı fırında 40-45 dakika kadar pişirin.

Şurubu hazırlamak için; su ve toz şekeri ya da su, portakal suyu ve toz şekeri orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, ara sıra karıştırarak pişirin.

Şeker eriyip, şurup kaynamaya başladıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alarak soğumasını bekleyin.

Ilık şerbeti fırından çıkardığınız sıcak tatlının üzerine gezdirin. En az 30 dakika tatlının şurubu çekmesini bekleyip dilimleyerek servise sunun.

NOT: Bu tatlı, Anadolu’da çok sevilen sünger tatlısına da benzer. Anadolu’da yüzyıllarca el ele, kol kola, diz dize yaşamış Rum, Ermeni, Rumelili halkların pişirdiği özel bir tatlıdır.

YUVALAMA

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 60 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

Yuvarlama malzemeleri;

◊ 300 gr çiğköftelik kıyma

◊ 2 su bardağı pirinç

◊ 1 adet kuru soğan

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Diğer malzemeler;

◊ 750 gr kemikli yağsız et (pirzola büyüklüğünde)

◊ Yarım su bardağı nohut

◊ 1-2 yemek kaşığı sadeyağ ve tereyağı

Çorbanın sosu için;

◊ 3 su bardağı süzme yoğurt

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 su bardağı süt

◊ 1 yemek kaşığı kuru nane

Üzerini az aşacak kadar soğuk su ilave ettiğiniz eti pişirmeye başlayın. Kaynayınca köpüğünü alıp geceden ıslattığınız nohudu ve tuzu ilave ederek pişirin.

Diğer taraftan, yıkayıp soğuk suda 15 dakika beklettiğiniz pirincin suyunu süzüp bir tepsiye yayarak kurutun.

Kıymayı, üzerine ince kıyılmış soğan, karabiber ve tuzu ekleyerek bir et değirmeninde ya da robotta iyice çekin. Homojen hale gelmesi için 5-10 dakika da yoğurun.

Harçtan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ince şeritler haline getirin. Bu şeritlerden nohut büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve bir tepside biriktirin. Köfteleri metal bir süzgece koyun.

Süzgeci, iki bardak sıcak su koyduğunuz tencerenin üzerine ağzını kapatarak oturtun. Köfteleri buharda aşırı şişip dağılmamasına dikkat ederek 15 dakika pişirin. Haşladığınız ete, buhardan alınan yuvarlama köfteleri ekleyip kısık ateşte 10-15 dakika da birlikte pişirin.

Çorba sosu için süzme yoğurda süt ve yumurtayı ekleyin, küçük bir tencereye koyun. Kısık ateşte karıştırarak ısıtın. Kaynamadan hemen önce ocaktan alın.

Bu sosu hiç bekletmeden yuvarlama tenceresine ilave edip çorba kıvamında olacak şekilde bir taşım kaynatın. Tuzunu kontrol edip karabiber ekledikten sonra çok koyu kıvamlıysa süt ilave edin.

Çorba kıvamında olan ama Anteplilerin yemek dediği yuvalamanın üzerine tavada ısıttığınız naneli tereyağını ekleyin.

Sıcak sıcak servis yapın.

NOT: Gaziantep’te bazı aileler bu yemeğin üzerine kırmızı pul biber ilave eder.

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