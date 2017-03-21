Bir yemek masalı

BAHARATLI PATATES TAVASI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 3 adet büyük boy patates

◊ 4 adet yumurta

◊ 1,5 yemek kaşığı un

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

◊ 2 tatlı kaşığı kuru nane, kuru fesleğen

◊ 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ Yarım demet maydanoz

Patatesleri tavla zarı formunda küpler şeklinde doğrayarak kaba aktarın. Üzerine tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kuru nane ve kuru fesleğeni serpin. Unu da ekledikten sonra yumurtaların iki tanesini kırın. Tahta bir kaşıkla karıştırarak malzemeleri iyice harmanlayın.

Diğer taraftan, zeytinyağını tavada kızdırın. Patatesli karışımı kızgın tavaya aktarıp tahta bir kaşıkla bastırarak yerleştirin. Kısık ateşte, tavayı yavaş yavaş çevirerek 8-10 dakika kadar pişirdikten sonra omleti ters çevirip diğer tarafını da patatesler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kalan yumurtaları ayrı ayrı kaselerde çırpın. Çırpılmış yumurtalardan birini omletin üzerine gezdirin. Ocağın altını biraz açıp patateslerin üzerindeki yumurtayı 1-2 dakika pişirdikten sonra omletin diğer tarafını çevirip kalan yumurtayı üzerine aktarın. Orta ısılı ateşte birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

İncecik kıydığınız maydanozu serpiştirip üzerini kapatarak 5-6 dakika dinlendirin. Dilimleyerek sıcak veya ılık olarak servise sunun.

GÜLÇİN’İN MAYDANOZ SALATASI

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ Yarım su bardağı ince köftelik bulgur

◊ 10-12 dilim kurutulmuş domates konservesi

◊ 3-4 demet

maydanoz

◊ 3 sap taze yeşil soğan

◊ 2 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber

◊ 1 adet büyük boy narın taneleri

Sos için:

◊ Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

◊ 3 yemek kaşığı nar ekşisi

◊ 1 adet limonun suyu

◊ 10-12 adet taze nane yaprağı (2 tatlı kaşığı kuru nane de kullanabilirsiniz)

◊ 3 diş sarımsak

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ 1 çay kaşığı tozşeker, karabiber

Süslemek için:

◊ Taze nane yaprakları

Salataya bulguru ilave etmek isteğe bağlıdır. Eğer bulgur katacaksanız önceden yarım su bardağı sıcak suyla ıslatıp yumuşatmanız gerekir.

Taze soğanları ve maydanozu ayıklayıp incecik doğrayın. Üzerine nar tanelerini ve küp halinde doğradığınız kuru domatesleri ilave edip karıştırın. Tuz ve pul biberi ekleyip tekrar karıştırın.

Hazırladığınız narlı yeşillikleri salata kabına koyup bulguru katın ve tekrar karıştırın.

Sosunu hazırlamak için; zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, taze nane yaprakları, sarımsak, tuz, tozşeker ve karabiberi mutfak robotuna koyup püre yapın.

Hazırladığınız bu sosu narlı maydanoz salatasının üzerine gezdirin. Karıştırıp üzerini isterseniz kiraz domateslerle süsleyebilirsiniz.

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