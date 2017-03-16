Bir yemek masalı

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı malhıta (kırmızı mercimek)

◊ 1,5 su bardağı köftelik simit (ince bulgur)

◊ 1,5 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası

◊ 3 yemek kaşığı tereyağı

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ 2 adet kuru soğan

◊ 1 yemek kaşığı kuru tarhun

◊ 2 demet maydanoz

◊ 6-7 adet taze soğan

◊ 2-3 adet taze sarımsak

◊ 4-5 yemek kaşığı pul biber

◊ Tuz

Mercimeği bir tencereye koyup üzerini 4 parmak aşacak şekilde soğuk su ilave edin. Kaynamaya başlayınca köpüğünü alın. Kısık ateşte, mercimekler tamamen dağılıp koyu çorba kıvamına gelinceye kadar pişirin. Tuzunu ekleyip ocaktan alın.

Salçalar ve ince bulguru ilave edip karıştırın, ılımaya bırakın.

İncecik kıydığınız kuru soğanları tereyağı ve zeytinyağı karışımıyla birlikte tavaya koyup kısık ateşte, iyice sararıncaya kadar kavurun ve ocaktan alın.

Köfteye renk ve lezzet versin diye 2 yemek kaşığı kırmızı pul biber ilave edin.

Varsa tarhunu da katıp karıştırın.

Soğanlı yağı mercimekli karışıma ekleyip kaşıkla iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze soğan ve taze sarımsağı da ilave edip elinizle yoğurun.

Elinizi ıslatarak köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parmaklarınız arasında sıkarak şekil verin.

Köfteleri servis tabağına dizip isterseniz maydanozla süsleyerek servis yapın.

ÖZBEK PİLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr. kuşbaşı et

◊ 2 su bardağı pirinç

◊ 750 gr. havuç

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ 1 kahve fincanı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ Yarım yemek kaşığı biber salçası

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Tencereye 1 fincan su ve kuşbaşı eti koyup kısık ateşte, arada sırada karıştırarak suyunu salıp çekinceye kadar, 10 dakika pişirin. Zeytinyağını ve ince kıydığınız soğanı ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Soyduğunuz havuçları kesmeşeker büyüklüğünde doğrayıp ekleyin. 5 dakika daha karıştırarak kavurun. Salçalar, tuz ve yaklaşık 5 su bardağı sıcak suyu ilave edin. 30-35 dakika, etler ve havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Sıcak suda bekletip süzerek tekrar yıkadığınız pirinci başka bir tencerede zeytinyağında 4-5 dakika kavurun.

Pirinci etin üzerine ilave edip kısık ateşte pirinçler açılıncaya kadar pişirin.

Pilav pişince ocaktan alın. Üzerine ısıttığınız tereyağını ilave edin. 10 dakika dinlendikten sonra karabiberini ilave edip servis yapın.

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.