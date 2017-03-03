Bir yemek masalı...

PİRİNÇLİ BÖREK

8 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

İç malzemesi:

◊ 250 gr az yağlı kıyma

◊ 1 su bardağı pirinç

◊ 1 adet kuru soğan

◊ 2 yemek kaşığı tereyağı

◊ 1 tatlı kaşığı haspir

◊ 1 çay kaşığı karabiber

Hamur için:

◊ 1 kahve fincanı yoğurt

◊ 3 su bardağı un

◊ Yeteri kadar su

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ Zeytinyağı

Kıymayı bir tavaya koyup yarım fincan su ilave ederek suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Tereyağı, ince kıyılmış soğan ve tuz ekleyip soğanlar pişinceye kadar kavurun.

Pirinci yıkayıp suyunu süzün. Pirinci ve haspiri, yeterli miktarda sıcak su ve tuz koyduğunuz tencerede pilav gibi pişirin.

Pişince kavrulmuş kıyma ve karabiberi ilave ederek karıştırın, soğumaya bırakın. Böylece iç harcını hazırlamış olacaksınız.

Hamur için; un, yoğurt, tuz ve suyu derin bir kaba koyup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Üzerini örtüp yarım saat dinlendirin.

Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hafif un serptiğiniz tezgahın üzerinde meyve tabağı büyüklüğünde açın.

Hamurların içine soğumuş harçtan iki yemek kaşığı koyup yarımay şeklinde kapatın.

Kenarlarını parmak uçlarınızla yapıştırın. Böreğin düzgün şekilli olması için yapışan kısmı tabağın kenarıyla kesin.

Börekleri un serpilmiş tepsiye düzgünce dizin. Artan hamurdan istediğiniz içle börekler yapın.

Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın. Harlı ateşte sık sık çevirerek kızartın.

Sıcak olarak servis yapın.

PİRPİRİM AŞI

6 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı kurutulmuş pirpirim (semizotu)

◊ Yarım su bardağı yeşil mercimek

◊ Yarım su bardağı bulgur

◊ Yarım su bardağı lolaz (kuru börülce)

◊ Yarım su

bardağı haşlanmış nohut

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası

◊ 6-7 diş sarımsak

◊ 1 yemek kaşığı koruk ekşisi veya limon suyu

◊ 1 adet kırmızı biber (Kışın kuru biber kullanabilirsiniz.)

◊ Yarım çay bardağı zeytinyağı

◊ 2 tatlı kaşığı nane, pul biber

Mercimeği yıkayıp tencereye koyun.

2-3 parmak aşacak kadar soğuk suyu ve iri parçalara böldüğünüz biberi ilave edin.

Mercimek hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.

Üzerine pirpirim, nohut, bulgur, lolaz, salçalar ve ince kıyılmış sarımsakları ekleyip bulgur açılıncaya kadar pişirin.

Koruk ekşisi, limon suyu ve tuzu ilave edin.

Suyunu kontrol edip koyu kıvamda olmasını sağlayın. Bir taşım daha kaynatıp servis kabına alın. Yağı ısıtıp kuru nane ve kırmızı pul biberi yağa katın. Sonra da çorbaya ilave edin ve servis yapın.