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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bir yemek masalı

23 Şubat 2017

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ISPANAKLI KIRMA BÖREK 

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet hazır yufka
Sos için:
◊ 2 adet yumurta
◊ 200 gr. kaymak ya da hazır süt kreması
◊ 1 su bardağı yoğurt
◊ 1 su bardağı süt
◊ 1 paket karbonat
◊ Yarım çay bardağı sıvıyağ
◊ 2 yemek kaşığı un
İçi için:
◊ 2 demet ıspanak
◊ 200-250 gr. az yağlı beyaz peynir (rendeleyin ya da elinizle ufalayın)

Sos malzemelerinin hepsini büyük bir kaseye koyup tel çırpıcıyla çırpın. (Koyu ayran kıvamlı bir sos oluyor...)
Ispanakları yıkayıp süzün. İncecik doğrayıp elinizle hafifçe ovun (çok ovmayın ki diri kalsın).
Yufkalardan birini tezgaha serin. Üzerine sostan iki kepçe kadar gezdirip ıspanağın yarısını yayın. Peynirin de yarısını serpiştirin. İkinci yufkayı üzerine kapatıp bir elinizle yufkanın bir ucundan, diğer elinizle karşı ucundan tutarak büzüştüre büzüştüre yufkanın iki ucunu tam ortada toplayın. Neredeyse dört parmak eninde uzun bir yufka şeridi elde edeceksiniz.
Dört parmak eninde dilimleyip börek parçalarını fırın tepsisine yan yana (bitişik ama çok sıkıştırmadan) yerleştirin.
Kalan iki yufkaya da aynı işlemleri uygulayıp tepsiye dizin. Kalan sosu böreklerin üzerine gezdirip önceden 180 derecede ısıttığınız fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar, en az 25-30 dakika pişirip çıkarın. Tekrar dilimleyip servis yapın.
Not: Derin bir fırın tepsisi bu iş için daha uygundur.

DÖVMELİ ALACA ÇORBA

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı döğme (aşurelik buğday)
◊ Yarım su bardağı yeşil mercimek
◊ 2 adet büyük boy kuru soğan
◊ 2-3 adet kuru ya da taze kırmızı biber
◊ 2 yemek kaşığı tereyağı
◊ 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
◊ 1 avuç içi kadar kuru tarhun

Bir gece önceden ıslatılmış döğmeyi süzüp yıkanmış mercimekle birlikte bir tencereye koyun. Üzerine 4-5 parmak çıkacak kadar su ekleyin. Kaynayınca köpüğünü alıp hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.
İri parçalar halinde doğranmış biberleri ekleyin. Piyazlık doğradığınız soğanları da ilave edin. Yeteri kadar tuz katıp suyunu kontrol edin. Soğanlar ve biberlerle birlikte yumuşayıncaya kadar, 30 dakika daha pişirin.
Soğanlar fazla pişip dağılmadan tencereyi ocaktan alın. Üzerine tarhunu katıp yağda kızdırılmış kırmızı pul biberi ilave edin.
Servis yaparken, isterseniz limon suyu ilave edebilirsiniz.

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