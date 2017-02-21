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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bir yemek masalı

21 Şubat 2017

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BULGAR USULÜ TARÇINLI REVANİ

8 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 50 DAKİKA

Bir yemek masalı

◊ 4 adet yumurta
◊ 1 su bardağı sıvıyağ
◊ 1 su bardağı yoğurt
◊ 1 su bardağı irmik
◊ 2 su bardağı un
◊ Yarım su bardağı tozşeker
◊ 1 paket karbonat
◊ 1 tepeleme tatlı kaşığı tarçın
Şerbet için;
◊ 5,5 su bardağı su
◊ 500 gr tozşeker
◊ Yarım adet limon 

Yumurtaları ve tozşekeri derin bir kapta, mikserin yüksek devriyle bembeyaz oluncaya kadar, en az 2-3 dakika çırpın. Sıvıyağ ve yoğurdu katıp 2 dakika daha çırpın.
Kalan malzemeleri ilave edip kaşık ya da spatula yardımıyla karıştırın. Hamuru iyice yağladığınız dikdörtgen bir borcama aktarın.
Önceden 180 derecede ısıttığınız fırında en az 50-60 dakika pişirip çıkarın. (Üzerinin iyice kızarması gerekir)
Şerbeti için; su, tozşeker ve yarım limonu bir tencereye koyup karıştırın ve kaynatın.
Kaynadıktan 5 dakika sonra altını kısıp 10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.
Şerbet soğuyunca sıcak tatlının üzerine gezdirin ve servis yapın.
Afiyet olsun...

DAMAT DOLMASI

6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 35 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 60 DAKİKA

Bir yemek masalı

◊ 30 adet küçük kabak
◊ 400 gr az yağlı kuzu kıyma
◊ 1 yemek kaşığı sadeyağ veya tereyağı
◊ Yarım kahve fincanı pirinç
◊ 3 yemek kaşığı soyulmuş antepfıstığı
◊ 3 yemek kaşığı soyulmuş badem
◊ 1 tatlı kaşığı tuz, yenibahar
◊ 1 çay kaşığı karabiber
◊ Yarım çay kaşığı tarçın
◊ 1 yemek kaşığı dolusu haspir
◊ Kızartmak için sıvıyağ

Kabakları yıkayın. Güzel görünmeleri için çatalla veya tırtıklı bıçakla kabuklarını çizin. İçlerini çok ince olmayacak şekilde oyun. Kabakları kızgın yağda hafifçe kızartın.
İç harcı için; pirinci yıkayıp kaynar suda bir iki taşım kaynatın ve süzün. Kıymayı ve tereyağını bir tavaya koyup kavurun. Fıstık ve bademi ekleyip birkaç kez birlikte çevirin. Pirinç, karabiber, yenibahar, tuz, tarçın ve haspiri ekleyip iyice karıştırın. Ocaktan alıp soğutun.
Soğuyan harcı kızarmış kabaklara doldurun. Dolmaları tencereye dik dik dizin. Üzerine tam gelecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp yemeği kısık ateşte 45 dakika, suyunu büyük oranda çekip içi ve dışı yumuşayana kadar pişirin. 10-15 dakika demlendirin.

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