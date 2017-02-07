Bir yemek masalı

SIKICIK ÇORBASI



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı

ince bulgur

◊ 3 yemek kaşığı

toz tarhana

◊ 1 yemek kaşığı un

◊ 1 yemek kaşığı kuru nane

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 25 gr tereyağı

(4 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz.)

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 6-7 su bardağı

et ya da tavuk suyu

◊ 2 su bardağı sarımsaklı yoğurt



İnce bulguru derin bir kaba koyup üzerine yarım su bardağı sıcak su gezdirin. Yumuşaması için en az 10 dakika kadar bekleyin.

Üzerine tarhana, un, kuru nane, tuz ve karabiberi katıp yoğurun.

Yoğurduğunuz bulgur hamurundan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınızın arasında yuvarlayın.

Bu işlemi yaparken elinizi suya batırın.

Hazırladığınız yuvarlak küçük köfteleri 2 yemek kaşığı un serptiğiniz tepside biriktirin.

Yağı orta boy bir tencerede kızdırıp incecik doğradığınız soğanları tencereye koyun ve orta ısılı ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2 dakika kadar kavurun.

Salçayı ilave edip 1 dakika daha kavurduktan sonra et ya da tavuk suyunu tencereye aktarın ve kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca tuzunu atıp köfteleri yavaş yavaş suya aktarın.

Kısık ateşte, sık sık karıştırarak köfteler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Ocaktan alıp tabaklara paylaştırdıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek servise sunun.

Afiyet olsun...

SODALI PİŞİ



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA





◊ 2 su bardağı un

◊ 1 su bardağı soda (maden suyu)

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 tepeleme tatlı kaşığı mayonez

◊ Kızartmak için, yeterince sıvıyağ

Unu ve tuzu derin bir kaba koyun.

Mayonez ve sodayı ilave edip yoğurun. Hafif ele yapışan, sertçe bir hamur elde edeceksiniz.

Hamuru buzdolabı poşetine koyup oda sıcaklığında 1 saat kadar bekletin.

Yağı tavada kızdırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hafif unlu tezgahın üzerinde, merdane yardımıyla 12-15 santim çapında açın.

Hamurları kızgın yağda önlü arkalı kızartın.

Sıcak sıcak servis yapın.

Afiyet olsun...

ŞOKOLA MUS



4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA





◊ 1 litre süt

◊ 2 çay bardağı tozşeker

◊ 2 tepeleme yemek kaşığı un

◊ 2 paket vanilya

◊ 2 tepeleme yemek kaşığı kakao

◊ 2 adet yumurta sarısı

◊ 1 paket hazır

süt kreması

(200 ml)

Un ve kakaoyu orta boy bir çelik tencereye koyun. Vanilyayı ekleyip 1 su bardağı kadar sütü de tencereye aktarın.

Tel çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kakao ve unu sütün içinde ezin.

Kalan sütü ve toz şekeri de ilave ettikten sonra tencereyi kısık ateşin üzerine oturtun.

Tel çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelip kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayan muhallebiye yumurta sarılarını ilave edip tel çırpıcı yardımıyla çırparak muhallebiye yedirin.

Ocaktan alıp süt kremasını kattıktan sonra mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika kadar çırpın.

Şokolayı kup kadehlerine paylaştırıp üzerini çırpılmış kremşantiyle süsleyin.

Buzdolabında soğumalarını bekleyip servise sunun.

Afiyet olsun...