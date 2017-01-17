Bir yemek masalı

Kinoalı mercimekli kısır



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı kinoa

◊ Yarım su bardağı yeşil mercimek

◊ 2-3 adet yeşil soğan

◊ 2-3 dal maydanoz

◊ 1 demet roka

◊ 1 çay kaşığı, tuz, karabiber, kimyon

◊ 1 kahve fincanı zeytinyağı

◊ 2 yemek kaşığı nar ekşisi

◊ Yarım limon suyu

◊ Varsa 1 adet nar

Kinoayı kaynayan 3 su bardağı suda, orta ısıda, suyunu çekinceye kadar pişirin. Altını kapatıp soğumaya bırakın.

Mercimeği yıkayıp süzün. 3 su bardağı kaynayan suyla 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp süzün ve soğumasını bekleyin.

Kinoa ve mercimeği derin ve geniş bir kasede karıştırın. Ayıklanmış yeşil soğan, maydanoz ve rokayı incecik kıyarak ilave edin ve karıştırın. Baharatları ve tuzu ilave edip limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını da ilave edin.

Karıştırıp nar taneleriyle süsleyerek servis yapın.

Kurabiye Gülsen



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 1 poşet toz kremşanti

◊ 1 su bardağı sıvı yağ

◊ 1 paket vanilya

◊ Yaklaşık 3 su bardağı un

Üzeri için;

◊ 1-1,5 su bardağı

pudra şekeri

Sıvı yağ ve vanilyayı derin bir yoğurma kabına koyun. Kremşanti ve azar azar unu katarak yoğurmaya başlayın.

Kulakmemesinden daha yumuşak olan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Üzerlerine hafifçe bastırıp çatalla şekil verin.

Kurabiyeleri, fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizin.

5 dakika önceden ısıtıp 170 dereceye ayarladığınız fırında, beyaz kalacakları şekilde, en az 20 dakika pişirip çıkarın.

Hafif ılınınca üzerlerine pudra şekeri serperek ikram edin.

Yörük yemeği



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet orta boy patates

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 2-3 adet yeşil tatlı sivribiber

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 1 tatlı kaşığı biber salçası

◊ 4 adet domates

◊ Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan kalın bulgur

◊ 2 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber

◊ 3-4 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu kullanmanızı öneririm)

Zeytinyağı ve yemeklik incecik doğradığınız soğanı orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Patatesi soyup incecik doğrayarak ilave edin ve 2-3 dakika daha kavurun.

İncecik halkalar halinde doğradığınız sivribiberleri ve salçaları ekleyip 1-2 dakika daha karıştırın. Rendelediğiniz domatesleri ve sıcak suyu da katın. Tuz ve pul biberi serpiştirip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca bulguru ilave edin ve karıştırarak bulgur yumuşayıncaya kadar pişirin. Bulgur yumuşayınca ocaktan alın. Koyu çorba kıvamındaki bu yemeği turşuyla servis yapın.