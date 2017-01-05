Bir yemek masalı

BULGURLU PANCAR SALATASI



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 5 adet orta boy

kırmızı pancar

◊ 2 su bardağı başbaşı bulguru (ince bulgur da olur)

◊ 1-2 adet yeşil,

ekşi elma

◊ 1 demet maydanoz

◊ 1 su bardağı ince

çekilmiş ceviz

Sos için;

◊ 1 çay bardağı

zeytinyağı

◊ 2 yemek kaşığı

elma sirkesi

◊ 3 yemek kaşığı

nar ekşisi

◊ 2 çay kaşığı tuz,

kimyon

Pancarları yıkayıp soyun. Çok küçük, tavla zarı büyüklüğünde doğrayarak üzerine çıkacak kadar suyla yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Pancarlı su biraz ılıyınca bulguru ilave edip karıştırın. (Başbaşı bulguru kullanacaksanız, 1’e 3 ölçüsüyle önceden haşlayıp süzün.)

Bulgur 10 dakika sonra kabaracaktır. Elmaları soyup tavla zarı, maydanozu incecik doğrayarak katın. Karıştırıp cevizi ilave edin.

Sos malzemelerini bir kasede çırpıp salatanın üzerine gezdirin. Karıştırarak servis yapın.

Afiyet olsun...

ETLİ DÖVME PİLAVI



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 50 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı

dövmelik buğday

◊ 1 su bardağı

nohut (haşlanmış)

◊ 500 gr. kuşbaşı

kuzu eti

◊ 150 gr. tereyağı

◊ 2 çay kaşığı tuz

Dövmeyi bir gece önceden yıkayıp üzerine çıkacak kadar suyla ıslatın. Ertesi gün yıkayıp bir kenarda bekletin.

Eti bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, karıştırarak 5-6 dakika kavurun. Üzerine 12 su bardağı sıcak su ilave edip pişirin (nohudu önceden haşlamadıysanız etle birlikte pişirebilirsiniz).

Tereyağını pilav tenceresinde kızdırın. Süzülmüş buğdayı ekleyip 5 dakika kavurun. Haşlanmış eti ve nohudu ilave edin.

Dövme pilavında 1’e 3 su konur, bu yüzden 6 su bardağı sıcak et suyu katıp orta ısıda kaynatın.

Kaynamaya başlayınca altını kısıp tuzu serpin ve pişirmeye devam edin. Bazen yemeklik buğday bayat olabilir. Su miktarını 8 bardağa çıkarabilirsiniz.

İsterseniz pişen pilavın üzerine kızgın yağ gezdirdikten sonra servis yapın.

Afiyet olsun...