Bir yemek masalı

BARBUNYALI ZEYTİNYAĞLI PIRASA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ Yarım kg pırasa (ince

olanları seçilir)

◊ 1 çay bardağı

zeytinyağı

◊ 1 adet orta boy kuru

soğan

◊ 1 adet ince uzun

havuç

◊ 1 çay bardağı pirinç

◊ 1 yemek kaşığı limon

suyu

◊ 4 yemek kaşığı

tozşeker

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ 1 su bardağı

haşlanmış barbunya

(konserve barbunya

da kullanılabilir)

◊ 3 su bardağı sıcak su

İnce uzun pırasaların kökleri kesilip, sararmış yaprakları ayrıldıktan sonra yıkanır. Pırasalar yaklaşık 2-3 santim uzunluğunda parçalar elde edilecek şekilde dilimlenir. Havuç soyulup ince halkalar halinde doğranır.

Zeytinyağı geniş bir tencereye koyulup kızdırılır. Üzerine yarımay şeklinde incecik doğranmış soğanlarla birlikte havuçlar koyulur. Orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırılarak 2-3 dakika kadar kavrulur.

Pırasa da katılıp hafifçe yumuşayıncaya kadar, 2 dakika daha kavrulur. Üzerine tuz ve tozşeker serpilir. Limon suyu da aktarılıp yıkanmış pirinç ilave edilir.

Sıcak su tencerenin kenarından eklenip tencerenin kapağı kapatılır ve kısık ateşte pırasalar iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir. Pırasalar yumuşayınca barbunyalar eklenip 5 dakika daha pişirildikten sonra yemek ocaktan alınır. Eğer yemek suyunu çeker ve pırasalar pişmezse sıcak su eklenir.

Pişen yemek ocaktan alınıp soğuması beklenir. Yemek servis tabağına aktarılıp üzeri istenirse ince kıyılmış maydanozla süslenerek servise sunulur.