Bir yemek masalı

Teyzemin Tas Kebabı

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 45 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 1 kg dana ön koldan

kuşbaşı et

◊ 25-50 gr tereyağı

◊ 5 yemek kaşığı

zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz,

karabiber

◊ 2 adet orta boy kuru

soğan

◊ 3 adet tatlı, yeşil

sivribiber

◊ 1,5 yemek kaşığı

domates salçası

◊ 5 su bardağı sıcak su

Beşamel sos için;

◊ 5 su bardağı süt

◊ 4 yemek kaşığı un

◊ 4 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 çay kaşığı tuz (varsa

2 çay kaşığı rendelenmiş

muskat)

◊ 1 su bardağı

rendelenmiş taze kaşar

Kuşbaşı eti yıkayıp süzdükten sonra orta boy çelik bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte sürekli karıştırarak et suyunu çekip dibini hafifçe tutuncaya kadar kavurup ocaktan alın.

Diğer taraftan, tereyağı ve zeytinyağını düdüklü tencereye koyun. Üzerine incecik yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Üzerine incecik halkalar halinde doğradığınız sivribiberleri ve salçayı ilave edip 1-2 dakika daha kavurun. Kızarttığınız eti de tencereye aktarıp sıcak su, tuz ve karabiberi katın. Varsa bir dal taze biberiyeyi ve 2-3 adet defne yaprağını da koyup düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Düdük çalmaya başlayınca en az 20 dakika pişirin.

Tencerede de iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Tenceredeki eti soğuyunca geniş bir fırın kabına (borcam ya da seramik kullanabilirsiniz) suyuyla birlikte aktarın.

Beşamel sosu hazırlamak için; sıvıyağı küçük bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Unu ve tuzu ekleyip tel çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak unun kokusu çıkıncaya kadar, 2 dakika kavurun.

Sütü azar azar ekleyip karıştırmaya devam ederek kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca 1 dakika daha pişirip ocaktan alın. Üzerine hemen rendelenmiş peyniri serpiştirip karıştırın ve etin üzerini kaplayacak şekilde yayın. Eti 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında beşamel sos kızarıncaya kadar, en az 30 dakika pişirip çıkarın.

Yemeği sıcak sıcak ve yanında sebze, pilav ya da püreyle servise sunun.

Ayvalı Elmalı Tart

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

Tart için;

◊ 125 gr yumuşak

margarin

◊ 100 gr pudraşekeri

◊ 1 adet yumurta

◊ 250 gr un

Üzeri için;

◊ 1 adet orta boy ayva

◊ 1 adet orta boy

tatlı elma

◊ 3 yemek kaşığı tozşeker

◊ 1 tatlı kaşığı tereyağı

Pastacı kreması;

◊ Yarım litre süt

◊ 6 yemek kaşığı

tozşeker

◊ 2 yemek kaşığı

buğday nişastası

◊ 1 paket vanilya

◊ 4 adet yumurta sarısı

Hamur için; yağ, şeker, yumurta ve unu derin bir kaba koyup iyice yoğurun. Yaklaşık 20-24 cm çapındaki tart kalıbını ya da kelepçeli kalıbı yağlayın. Hamuru merdaneyle kalıp boyutunda açıp kalıba, kenarlarını 4-5 cm yükselterek yerleştirin. Dibini çatalla delin ve önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırına koyun. Kenarları sarı kahverengi oluncaya kadar, 25-30 dakika pişirip çıkarın ve soğumaya bırakın.

Soyup tavla zarı şeklinde doğradığınız ayva ve elmaları tereyağı koyduğunuz tavada, karıştırarak 5 dakika pişirin. Tozşekeri katıp karıştırın ve ocaktan alıp soğuyan tartın içine aktarın.

Krema için; süt, şeker, nişasta ve çırpılmış yumurta sarısını küçük bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynayınca ocaktan alıp mikserle çırparak hafif soğutun ve tartın üzerine aktarın. Üzerini düzeltip buzdolabında bekletin ve süsleyerek servise sunun.