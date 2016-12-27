Bir yemek masalı

MANTİYYE-MAKEDON MANTISI



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 40 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

Hamur için;

◊ 1 kg un

◊ 1 paket yaş maya

(44 gr)

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ Aldığı kadar ılık su (sıcağa yakın)

İç harcı için;

◊ 500 gr lor peyniri

◊ 500 gr beyaz peynir

◊ 2 adet yeşil sivribiber (lorlu ıspanaklı iç de olur)

Açmak için;

◊ 1 su bardağı zeytinyağı

Üzeri için;

◊ 2 adet yumurtanın sarısı

◊ 2 yemek kaşığı yoğurt

Unu derin bir kaba koyun. Tuzu ve elinizle ufaladığınız yaş mayayı ekleyin ve karıştırın. Sıcağa yakın ısıdaki suyu yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya başlayın. (Böylece hamur daha çabuk mayalanıp kabarır) Çok hafif, ele yapışan ve çok yumuşak bir hamur elde edince su eklemeyi bırakın. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp oda sıcaklığında 25-30 dakika dinlendirin. Mayalı hamur az bekletilince çok daha kolay açılır. Çok bekleyen mayalı hamur lastik gibi olur.

Hamuru kol kalınlığında uzatıp bıçakla 8 eşit parçaya bölün. Parçaları tezgah üzerinde, merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açın.

Hamurların birinin üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı sürüp üzerine bir hamur daha koyun. İki hamuru birlikte, 40-45 santim büyüklüğünde ve oval şeklinde açın. Hamurun kalınlığı yarım santim olmalı.

İncecik doğradığınız biberleri ve peynirleri bir kapta karıştırın.

Bu harçtan 7-8 yemek kaşığı kadar alıp oval hamurların uzun kenarlarına koyun. Rulo yapıp yaklaşık 2 parmak eninde dilimlere ayırın.

Yaklaşık 40 santim çaplı yuvarlak tepsiyi zeytinyağıyla hafif yağlayın. Hazırladığınız hamurları tepsiye, dışarıdan içeriye doğru aralık vermeden yerleştirin. Tepsi mayası için hamurları tepside yaklaşık 40 dakika bekletin.

İyice kabaran hamurların üzerine yumurta ve yoğurt karışımından sürün.

Mantiyyeleri 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzeri sarı oluncaya kadar pişirip çıkarın. Sıcakken servis yapın. Afiyet olsun...

OSMANLI SARAYLI TATLISI

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 10 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA





◊ 4 su bardağı su

◊ 2 su bardağı portakal suyu

◊ 1 tepeleme yemek kaşığı tozşeker

◊ 1 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası

◊ 5-6 adet kuru kayısı

◊ 5-6 adet kuru incir

◊ 1 çay bardağı kuru üzüm

◊ Yarım su bardağı ceviz içi

◊ Yarım su bardağı fındık içi



Üzüm, doğranmış kayısı ve inciri üzerlerine çıkacak kadar suda en az bir saat bekletip süzün. Nişasta, şeker, su ve kuru meyveleri bir tencereye koyun. Sürekli karıştırarak üzeri göz göz oluncaya kadar pişirin ve ocaktan alın.

Portakal suyunu ilave edip karıştırın ve kaselere paylaştırın. Üzerlerini ceviz ve fındık içiyle süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...