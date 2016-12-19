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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bir yemek masalı

19 Aralık 2016

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LABNELİ ÇÖREKOTLU TUZLU KURABİYE 

10 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

Bir yemek masalı

MALZEME LİSTESİ

◊ 100 gr. tereyağı (yumuşamış)
◊ 100 gr. labne
◊ Yarım su bardağı sıvıyağ
◊ 3 yemek kaşığı çörekotu
◊ 1 adet yumurtanın akı
(sarısı üzerine sürülecek)
◊ 2 yemek kaşığı tozşeker
◊ 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, mahlep
◊ 1 paket kabartma tozu
◊ Aldığı kadar un (yaklaşık
5-5,5 su bardağı kadar)

Çörekotu haricindeki malzemeleri derin bir kaba koyup yoğurarak çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru tezgahta açıp kurabiye kalıplarıyla kesin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp tepsiye dizin.
Önceden ısıtıp 170 dereceye ayarladığınız fırında 18-20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp servis yapın.

LİMONLU REVANİ

10 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

Bir yemek masalı

MALZEME LİSTESİ

◊ 5 çay bardağı un
◊ 4 adet yumurta
◊ 2 çay bardağı yoğurt
◊ 1,5 çay bardağı irmik
◊ 2 çay bardağı tozşeker
◊ 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
◊ 2 paket kabartma tozu
◊ 2 paket vanilya
◊ Hindistancevizi
Şerbeti için;
◊ 3,5 su bardağı tozşeker
◊ 3,5 su bardağı su
◊ Yarım adet limon 

Şerbet için; su, tozşeker ve yarım limon suyunu bir tencereye aktarıp kaynatın, soğumasını bekleyin.
Yumurta ve tozşekeri derin bir kapta köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Yoğurt, irmik, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı ekleyin. Elenmiş una kabartma tozunu ilave edip karışıma katın ve iyice çırpın.
Küçük bir fırın tepsisini hafifçe yağlayıp hamurun yapışmaması için tozşeker serpiştirin.
Hamuru tepsiye aktarıp önceden ısıtarak 175 dereceye ayarladığınız fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kekin üzerine 1 su bardağı su gezdirin.
Önceden hazırladığınız şerbeti de gezdirip çekmesini bekleyin. Üzerini hindistanceviziyle süsleyerek servis yapın.

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