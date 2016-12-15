Bir yemek masalı

TAVUKLU ALATLI PİLAVI

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 adet orta boy bütün tavuk (1,5- 1,8 kg kadar)

◊ 1 adet büyük boy

kuru soğan

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, yenibahar

◊ 2 su bardağı baldo pirinç

◊ 3 su bardağı sıcak

tavuk suyu

◊ 7-8 adet top yenibahar

◊ Ayrıca, 50-100 gr tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Nohudu akşamdan bol suyla ıslatıp ertesi sabah haşlayın. Pirinci bol tuzlu kaynar suda en az bir saat kadar bekletin. Tavuğu yıkayıp süzdükten sonra üzerine çıkacak kadar su ve 1 çay kaşığı tuzla iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Tavuğu tencereden alıp deri ve kemiklerini ayıklayın, etlerini uzun şeritler halinde dilimleyin.

Soğanı incecik yemeklik doğrayıp derin bir kaba koyun. Üzerine tuz, karabiber ve yenibaharı serpiştirip elinizle ovalayın.

Haşlanmış nohutları derin bir tencereye yerleştirin. Üzerine baharatlı soğanın yarısını yayın. Tavuk etini de serip kalan soğanı aktarın ve top yenibaharı serpiştirin.

Islanmış pirinci tekrar sıcak suyla yıkayıp süzün. (Pirinci ufalamayın, kırılır) Süzdüğünüz pirinci de en üste aktarıp tereyağını top top koyun. Zeytinyağını da gezdirdikten sonra suyunu eklemeden orta ısılı ateşte karıştırarak 5-6 dakika pişirin. Böylece nohut ve et biraz kızarır, lezzetleri artar.

1 su bardağı sıcak tavuk suyunu da tencereye aktarıp orta ısılı ateşte 5-6 dakika kaynatın. Kalan tavuk suyunu da pilav suyunu çektikçe kepçe kepçe ilave edin. (Hepsini birden koyarsanız pirinç et ve nohut karışır.)

Pilavı karıştırmadan pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Tencereyi bir örtüyle sıkıca sarıp pilavı en az 2-3 saat dinlendirin. Tencereyi servis tabağına ters çevirip sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

TAZE MUHAMMARA

MALZEME LİSTESİ

◊ 5 adet taze kırmızıbiber

◊ 5 dilim etimek (galeta da olur)

◊ 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

◊ 2 yemek kaşığı narekşisi

◊ 1 tatlı kaşığı tuz, kimyon

◊ 1 tatlı kaşığı kuru nane, kuru kekik

Biberleri yıkayıp saplarını kesin. Çekirdeklerini çıkarıp iri iri doğrayın. Etimek dilimlerini mutfak robotuna koyun.

Cevizi ilave edip çekin ve derin bir kaba koyun.

Kırmızıbiberleri robota koyup püre oluncaya kadar çekin ve etimeklerin üzerine aktarın. Salça, zeytinyağı, nar ekşisi, tuz, kimyon, nane ve kekiği ilave edip karıştırın.

Muhammarayı servis tabağına aktarıp süsleyerek salata gibi servis yapın.

Afiyet olsun...