Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Bir yemek masalı
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bir yemek masalı

12 Aralık 2016

.

SOSLU TAVUKLU KREP

6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

Bir yemek masalı

MALZEME LİSTESİ

Krep için;
◊ 2 adet yumurta
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1 su bardağı un
◊ 1 su bardağı süt
Ayrıca;
◊ 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ
İç harcı için;
◊ 2 adet tavuk göğüs eti (tavla zarı formunda küp küp doğranmış olmalı)
◊ 300-400 gr kültür mantarı (konserve mantar da kullanabilirsiniz)
◊ Türk kahvesi fincanıyla
1 fincan zeytinyağı
◊ 1 adet orta boy kuru soğan
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik
Sos için;
◊ 1 paket hazır süt kreması (200 ml)
◊ 2-3 yemek kaşığı soya sosu

Krepi hazırlamak için, oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları, tuz ve unu cam kaseye aktarıp tel çırpıcıyla çırpmaya başlayın. Sütü de azar azar ilave edip çırpmaya devam edin. Koyu ayran kıvamında bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru oda sıcaklığında en az 20-30 dakika bekletin.
Küçük bir teflon tavayı yağla ıslattığınız peçeteyle yağlayın. Krep hamurundan bir kepçe kadar alıp krep tavasına aktarın. Arkalı önlü kızartın. Aynı işlemleri hamurun kalanına da uygulayıp 8-9 adet krep yapın ve üst üste koyarak bekletin. İç harcını hazırlamak için, zeytinyağını, uzun ince doğradığınız mantarları ve yemeklik doğradığınız soğanları tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Tavla zarı formunda doğradığınız tavuğu da ilave edip 5 dakika daha kavurun. Tuzu, karabiberi ve kekiği de serpiştirip ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.
Krepleri tezgaha yayın. Tavuklu iç harcını kreplerin üzerine paylaştırıp krepleri D şeklinde ikiye katlayın ya da dürüm yapın.
Diğer taraftan, soya sosu ve kremayı küçük bir tavaya aktarıp karıştırarak ısıtın. Kaynamadan hemen önce ocaktan alıp tavuklu kreplerin üzerine gezdirin. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

ŞULE ABLA’NIN KOL BÖREĞİ 

6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

Bir yemek masalı

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet hazır yufka
◊ 1 su bardağı sıvı yağ
◊ Yarım su bardağı su
◊ 2 su bardağı un
İç malzemesi;
◊ 4 adet orta boy patates
◊ 1 yemek kaşığı sıvıyağ
◊ 1 adet kuru soğan
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, yenibahar

Patatesleri soyup yıkayın. Suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzüp rendeleyin.
İnce doğranan soğanı ve sıvı yağı tavaya koyup orta ateşte, karıştırarak iki dakika kadar kavurduktan sonra patatesi ekleyin.
Karıştırarak 2-3 dakika daha kavurduktan sonra tuz, karabiber ve yenibaharı serpin. Ocaktan alıp soğumasını bekleyin.
Diğer taraftan, sıvı yağ ve suyu kasede karıştırın. Yufkalardan birini tezgaha serip üzerine kaşıkla su ve sıvı yağ karışımını gezdirin. Sonra da yarım su bardağı un serpin.
Yufkayı ikiye katlayıp yarım daire haline getirin. Üzerine sıvı yağlı su gezdirip yarım su bardağı un serpin. Yufkanın düz tarafına patatesli harçtan yayıp rulo yapın.
Ruloyu yaklaşık 2-3 santim kalınlığında parçalar elde edecek şekilde dilimleyip yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. (Börekleri fırın kağıdı serilmiş tepsiye de yerleştirebilirsiniz) Diğer yufkaya da aynı işlemleri uygulayın. (Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar olan sıvı yağ ve su karışımını iki yufkaya eşit şekilde paylaştırmanız gerek)
Üzerlerine fırça yardımıyla sulu yağ sürün. İster susam, ister çörekotu serpiştirin.
Börekleri 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında, üzerleri sarı kahverengi oluncaya kadar, en az 35-40 dakika pişirip çıkarın.
Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

DOMATESLİ LABNELİ MAKARNA 

6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

Bir yemek masalı

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 paket spagetti makarna (penne ya da kelebek de olur)
◊ 200 gr labne
◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 adet orta boy kuru soğan
◊ 1 adet orta boy havuç
◊ 1 adet orta boy kereviz
◊ 4 diş sarımsak
◊ 3-4 adet orta boy domates
◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber, fesleğen 

Sos için, soğanları da sarımsakları da incecik doğrayın.
Havuç ve kerevizi soyup rendeleyin. (En son bunu yapın, beklerken kararmasın)
Zeytinyağını tavada orta ısıda kızdırın.
Soğan ve sarımsakları tavaya aktarıp 2-3 dakika kavurun. Havuç ve kerevizi ekleyip karıştırarak 6-8 dakika kavurun.
Tuz ve baharatları katıp soyup tavla zarı doğradığınız domatesleri ilave edip 3-5 dakika pişirin.
Makarnayı haşlayıp haşlama suyundan 1 su bardağı kadar ayırın. Bu suyu da sosa ekleyin. Süzdüğünüz makarnayı tenceresine geri aktarıp labneyi ilave edin ve karıştırın.
Sosunu üzerine ilave edin ve ince kıyılmış maydanoz ve parmesanla süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun...

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri