Bir yemek masalı

SOSLU TAVUKLU KREP



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

Krep için;

◊ 2 adet yumurta

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 su bardağı un

◊ 1 su bardağı süt

Ayrıca;

◊ 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ

İç harcı için;

◊ 2 adet tavuk göğüs eti (tavla zarı formunda küp küp doğranmış olmalı)

◊ 300-400 gr kültür mantarı (konserve mantar da kullanabilirsiniz)

◊ Türk kahvesi fincanıyla

1 fincan zeytinyağı

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik

Sos için;

◊ 1 paket hazır süt kreması (200 ml)

◊ 2-3 yemek kaşığı soya sosu

Krepi hazırlamak için, oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları, tuz ve unu cam kaseye aktarıp tel çırpıcıyla çırpmaya başlayın. Sütü de azar azar ilave edip çırpmaya devam edin. Koyu ayran kıvamında bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru oda sıcaklığında en az 20-30 dakika bekletin.

Küçük bir teflon tavayı yağla ıslattığınız peçeteyle yağlayın. Krep hamurundan bir kepçe kadar alıp krep tavasına aktarın. Arkalı önlü kızartın. Aynı işlemleri hamurun kalanına da uygulayıp 8-9 adet krep yapın ve üst üste koyarak bekletin. İç harcını hazırlamak için, zeytinyağını, uzun ince doğradığınız mantarları ve yemeklik doğradığınız soğanları tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Tavla zarı formunda doğradığınız tavuğu da ilave edip 5 dakika daha kavurun. Tuzu, karabiberi ve kekiği de serpiştirip ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.

Krepleri tezgaha yayın. Tavuklu iç harcını kreplerin üzerine paylaştırıp krepleri D şeklinde ikiye katlayın ya da dürüm yapın.

Diğer taraftan, soya sosu ve kremayı küçük bir tavaya aktarıp karıştırarak ısıtın. Kaynamadan hemen önce ocaktan alıp tavuklu kreplerin üzerine gezdirin. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

ŞULE ABLA’NIN KOL BÖREĞİ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 2 adet hazır yufka

◊ 1 su bardağı sıvı yağ

◊ Yarım su bardağı su

◊ 2 su bardağı un

İç malzemesi;

◊ 4 adet orta boy patates

◊ 1 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 adet kuru soğan

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, yenibahar

Patatesleri soyup yıkayın. Suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzüp rendeleyin.

İnce doğranan soğanı ve sıvı yağı tavaya koyup orta ateşte, karıştırarak iki dakika kadar kavurduktan sonra patatesi ekleyin.

Karıştırarak 2-3 dakika daha kavurduktan sonra tuz, karabiber ve yenibaharı serpin. Ocaktan alıp soğumasını bekleyin.

Diğer taraftan, sıvı yağ ve suyu kasede karıştırın. Yufkalardan birini tezgaha serip üzerine kaşıkla su ve sıvı yağ karışımını gezdirin. Sonra da yarım su bardağı un serpin.

Yufkayı ikiye katlayıp yarım daire haline getirin. Üzerine sıvı yağlı su gezdirip yarım su bardağı un serpin. Yufkanın düz tarafına patatesli harçtan yayıp rulo yapın.

Ruloyu yaklaşık 2-3 santim kalınlığında parçalar elde edecek şekilde dilimleyip yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. (Börekleri fırın kağıdı serilmiş tepsiye de yerleştirebilirsiniz) Diğer yufkaya da aynı işlemleri uygulayın. (Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar olan sıvı yağ ve su karışımını iki yufkaya eşit şekilde paylaştırmanız gerek)

Üzerlerine fırça yardımıyla sulu yağ sürün. İster susam, ister çörekotu serpiştirin.

Börekleri 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında, üzerleri sarı kahverengi oluncaya kadar, en az 35-40 dakika pişirip çıkarın.

Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

DOMATESLİ LABNELİ MAKARNA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

◊ 1 paket spagetti makarna (penne ya da kelebek de olur)

◊ 200 gr labne

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 adet orta boy havuç

◊ 1 adet orta boy kereviz

◊ 4 diş sarımsak

◊ 3-4 adet orta boy domates

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber, fesleğen

Sos için, soğanları da sarımsakları da incecik doğrayın.

Havuç ve kerevizi soyup rendeleyin. (En son bunu yapın, beklerken kararmasın)

Zeytinyağını tavada orta ısıda kızdırın.

Soğan ve sarımsakları tavaya aktarıp 2-3 dakika kavurun. Havuç ve kerevizi ekleyip karıştırarak 6-8 dakika kavurun.

Tuz ve baharatları katıp soyup tavla zarı doğradığınız domatesleri ilave edip 3-5 dakika pişirin.

Makarnayı haşlayıp haşlama suyundan 1 su bardağı kadar ayırın. Bu suyu da sosa ekleyin. Süzdüğünüz makarnayı tenceresine geri aktarıp labneyi ilave edin ve karıştırın.

Sosunu üzerine ilave edin ve ince kıyılmış maydanoz ve parmesanla süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...