Bir yemek masalı

BAHÇIVAN BÖREĞİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

3 adet hazır yufka

1 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

İçi için;

5 adet orta boy kuru soğan

4 yemek kaşığı sıvıyağ

Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

2 yemek kaşığı kuşüzümü

1 çay kaşığı tarçın

Tuz ve karabiber

Soğanı piyazlık doğrayıp sıvıyağla birlikte bir tavaya koyun. Hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Ceviz, kuşüzümü, tarçın, tuz ve karabiberi ilave edip ocaktan alın.

Yufkalardan birini tezgaha serin. Üzerine süt ve sıvıyağ sürün. Yanlarını katlayıp kare bir yufka elde edin ve üzerine soğanlı harçtan koyup rulo yapın. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayarak üç adet rulo börek elde edin. Ruloları kendi etraflarında sarın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Börekleri, önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında pembeleşinceye kadar pişirip çıkarın. Servis yapın.

Not: Bu böreği isterseniz domatesli sosla da sunabilirsiniz. Afiyet olsun...

BOŞNAK ŞEKERPARESİ



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

2 adet yumurta

Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan şeker

Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan sıvıyağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım paket karbonat

Aldığı kadar un

Şerbet için;

3,5 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Şekeri katıp tel çırpıcıyla 2-3 dakika çırpın. Sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya, kabartma tozu ve karbonatı da katıp çırpın. Unu azar azar ekleyerek oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları önce yuvarlayın, sonra da oval yapın. Üzerlerine çatalla desenler yapıp fırın kağıdı yerleştirdiğiniz tepsiye aralıklı olarak dizin. 5 dakika önceden 180 dereceye ayarladığınız fırında 30-35 dakika pişirip çıkarın. Su ve şekeri bir tencerede kaynatıp soğutun. Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirin. Çekmesini bekleyip servis yapın.Afiyet olsun...