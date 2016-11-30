Bir yemek masalı

KIYMALI ISPANAK BULGURLUSU



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

1 kg. ıspanak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

200 gr. az yağlı dana kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

Varsa 2 tatlı kaşığı tatlı biber salçası

Yarım su bardağı kalın pilavlık bulgur

1 su bardağı sıcak su

2 çay kaşığı, tuz, karabiber

2 çay kaşığı kırmızı pulbiber

Sarımsaklı yoğurt

Ispanakların kök kısımlarını kesip atın. Saplarını ve yapraklarını en az iki santim boyunda doğrayın. Ispanağı yıkayıp süzülmesi için süzgeçte bekletin. (İsterseniz ıspanağı yıkayıp sirkeli suda beklettikten sonra tekrar yıkayıp süzün.)

Kuru soğanı soyup incecik doğrayın.

Diğer taraftan, zeytinyağı ve kıymayı orta boy bir tencereye koyun. Üzerine yemeklik incecik doğranmış soğanı ilave edip orta ısılı ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 5-6 dakika kavurun.

Salçaları, karabiber ve pulbiberi ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ıspanağı tencereye koyun. Sıcak suyu ve tuzu ilave edip karıştırın.

Kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz bulguru tencereye aktarıp karıştırın. Yemeğin altını kısıp, kısık ateşte arada sırada karıştırarak bulgur ve ıspanak yumuşayıncaya kadar pişirin.

Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek servise sunun.