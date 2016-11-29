Bir yemek masalı

HİBEŞLİ ANTALYA PİYAZI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 50 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

Yarım su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)

2 adet yeşil sivribiber

1 demet maydanoz

Sosu için;

Yarım su bardağı tahin

Yarım su bardağı ılık su

3 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

3 yemek kaşığı yoğurt (benim önerim)

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon, kırmızı pul biber

Sivribiberlerin saplarını kesip tohumlarını ayıklayın. Uzunlamasına ikiye böldükten sonra ince ince doğrayın. Maydanozu da ayıklayıp incecik doğrayın.

Haşlanmış ya da konserve fasulyeyi derin bir kaba koyun. Üzerine yeşillikleri ilave edip karıştırın. Diğer taraftan sosu hazırlamak için; tahini derin bir kaba koyup sıcağa yakın ılık suyu üzerine aktarın. Tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla çırparak koyu ayran kıvamına getirin.

Üzerine hemen suyu, yoğurdu ve iyice dövülmüş sarımsakları ilave edip çırpmaya devam edin. Tuz, kimyon ve kırmızı pul biberi de katıp iyice karıştırın.

Hazırladığınız akıcı sosu fasulyenin üzerine gezdirip karıştırın. İncecik kıydığınız maydanozla süsleyip servise sunun.

Bu salata et ya da bulgurlu yemeklerin yanına çok yakışır. Afiyet olsun...

KIYMALI ISPANAK BULGURLUSU

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

1 kg ıspanak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

200 gr az yağlı dana kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

Varsa 2 tatlı kaşığı tatlı biber salçası

Yarım su bardağı kalın pilavlık bulgur

1 su bardağı sıcak su

2 çay kaşığı, tuz, karabiber

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

Ayrıca, sarımsaklı yoğurt

Ispanakların kök kısımlarını kesip atın. Saplarını ve yapraklarını en az iki santim boyunda doğrayın. Ispanağı yıkayıp süzülmesi için süzgeçte bekletin. (İsterseniz ıspanağı yıkayıp sirkeli suda beklettikten sonra tekrar yıkayıp süzün)

Kuru soğanı soyup incecik doğrayın. Diğer taraftan, zeytinyağı ve kıymayı orta boy bir tencereye koyun. Üzerine yemeklik incecik doğranmış soğanı ilave edip orta ısılı ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 5-6 dakika kavurun.

Salçaları, karabiberi ve pul biberi ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ıspanağı tencereye koyun. Sıcak suyu ve tuzu ilave edip karıştırın.

Kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz bulguru tencereye aktarıp karıştırın. Yemeğin altını kısıp kısık ateşte, arada sırada karıştırarak bulgur ve ıspanak yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek servise sunun.