Bir yemek masalı

CEVİZLİ SALEPLİ KEK

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

4 adet yumurta (oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

2 su bardağı salep

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı ceviz içi (dövülmüş)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

3 su bardağı un

Öncelikle, derin bir kasenin içinde, oda sıcaklığında tuttuğunuz yumurtaları ve tozşekeri mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın.

Isıtarak ılıttığınız salebi ve sıvıyağı da ekleyerek 1-2 dakika daha çırpın. Kabartma tozunu ve vanilyayı yine mikserle çırparak karışıma ilave ederken, ceviz içini, tarçını ve unu da karıştırıp ekleyin.

Tüm malzemeler iyice özleştikten sonra, boza kıvamındaki kek hamurunu, yağlanmış ve 1 tatlı kaşığı hindistancevizi serpiştirilmiş kalıba dökün.

5 dakika önceden 175 dereceye ayarlanmış fırında 40-45 dakika pişirip fırından alın. İyice soğumasını bekledikten sonra dilimleyerek servise sunun.

Püf noktası; keklerinizi yaparken, süt ve salebi malzemeye ılık olarak eklerseniz, kekin kabarmasını garantileyebilirsiniz.

Ayrıca kullanacağınız yumurtalar daima oda sıcaklığında olmalıdır.

FINDIKLI UN HELVASI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA





MALZEME LİSTESİ

200 gr tereyağı ya da bitkisel margarin

2 su bardağı un

2 su bardağı tozşeker

2 su bardağı su

Ayrıca, 1 su bardağı iri çekilmiş fındık içi

Üzeri için;

3 yemek kaşığı kıyılmış badem

Yağı tencerede eritip unu hemen tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla aşağıdan yukarıya doğru sürekli karıştırarak en az 15 dakika kadar kavurun. (Unun renginin koyulaşması ve sütlü kahverengi olması gerekiyor) Üzerine hemen fındıkları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Diğer taraftan, tozşeker ve suyu bir kaseye aktarıp iyice karıştırın. (Şekerin erimesi şart değil) Şekerli suyu helvanın üzerine ilave edip helvayı karıştırarak 5 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın (şekerli suyu ilave ederken kasenin dibinde şeker kalmamasına dikkat edin). Helvayı birkaç dakika dinlendirin. Dinlenmiş helvadan kaşıkla parçalar alıp şekil vererek servis tabağına yerleştirin. Üzerini bademle süsleyerek servise sunun. Helvayı bastırarak düz bir servis tabağına yayabilir, iyice soğuduğunda bıçakla dilimleyerek de servise sunabilirsiniz. Fındık yerine badem ya da ceviz de kullanabilirsiniz. Hatta servise sunarken yanına dondurma da koyabilirsiniz. Afiyet olsun...