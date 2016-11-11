Bir yemek masalı

VİŞNELİ CUP

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı süt

◊ 1 tepeleme yemek kaşığı un

◊ Yarım su bardağı tozşeker

◊ 1 adet yumurta sarısı

◊ 1 paket vanilya

Vişne peltesi için;

◊ 3 su bardağı hazır vişne suyu

◊ 2,5 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

◊ Yarım su bardağı tozşeker

◊ Veya nar suyu

Pelte için; vişne suyu, nişasta ve şekeri bir tencereye koyup çırpma teliyle karıştırın. Kısık ateşte, üzeri göz göz oluncaya kadar pişirip ocaktan alın.

Süt, un, şeker, vanilya ve yumurta sarısını başka bir tencereye koyun. Çırpma teli yardımıyla karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp mikserle 1 dakika kadar çırpın.

Vişne peltesini de mikserle çırpın. Pelteyi ve kremayı kup bardaklarına istediğiniz şekilde paylaştırıp buzdolabında soğutarak servis yapın. Afiyet olsun...

TARAKLIK SİNİSİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 1,5 kg kuzu külbastı (kemikli kuzu ön kol da olur)

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 3 adet kırmızı Urfa biberi

◊ 2 adet büyük boy kuru soğan

◊ 100 gr tereyağı ◊ 1 yemek kaşığı tane karabiber

◊ 1 yemek kaşığı yenibahar

◊ 1 yemek kaşığı biber salçası

◊ 1 su bardağı sıcak su

◊ 2 yemek kaşığı nar ekşisi

Biber ve soğanı yarımay şeklinde doğrayarak derin bir kaba koyun. Üzerine oda sıcaklığında bekleyen tereyağını, baharatları ve salçayı ilave edin. Harcı köfte yoğurur gibi yoğurup kenara koyun.

Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırıp külbastıları arkalı önlü, üçer dörder dakika kızartın.

Külbastıları geniş ve derin bir tencereye koyun. Üzerine hazırladığınız soğanlı harcı ilave edip iyice karıştırın. Birbiriyle iyice karışması gerekir.

Son olarak suyu da ilave edip orta ısılı ateşe oturtun. Tıkırdamaya başlayınca altını çok kısın ve yemeği kısık ateşte 1,5-2 saat pişirin. Nar ekşisini de ekleyip ocaktan alın. Pilavla servis yapabilirsiniz.

Not: Ben bu yemeği düdüklü tencerede 30 dakika pişiriyorum, et çok daha lezzetli oluyor.

Afiyet olsun...