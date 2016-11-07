Bir yemek masalı

SUMAKLI BÜTÜN ÇORBA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

500 gr. irmik

1 su bardağından 1 parmak eksik süt

1 su bardağı tozşeker

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karbonat

Üzeri için;

1 kase soyulmuş

tuzsuz fıstık

1 fincan pekmez

Şerbet için;

4 su bardağı tozşeker

4 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Yemeklik ince doğranmış soğanı, yağı ve salçayı orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşte 2-3 dakika kavurun.

Kaynar suda 10 dakika bekletip, yıkadığınız mercimeği ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Sıcak suyu katıp haşlanmış buğday ve nohudu ilave edin. Kişniş, tuz ve sumağı ekleyip arada sırada karıştırarak kaynatın.

Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alıp sıcak sıcak servise sunun.

ŞAM TATLISI

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

500 gr. irmik

1 su bardağından 1 parmak eksik süt

1 su bardağı tozşeker

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karbonat

Üzeri için;

1 kase soyulmuş

tuzsuz fıstık

1 fincan pekmez

Şerbet için;

4 su bardağı tozşeker

4 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Şerbet için; su ve tozşekeri bir tencereye koyup kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Soğumasını bekleyin.

Pekmez ve fıstık hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına aktarıp mikser ya da elle iyice karıştırıp yoğurun. Kek hamurundan daha katı bir hamur elde edeceksiniz.

22 santim çaplı bir tepsi ya da fırın kabını katı yağla yağlayıp unlayın. Hazırladığınız hamuru tepsiye aktarıp yayın.

Pekmezi bir kaseye aktarıp 1 yemek kaşığı su ekleyin. Elinizi bu karışıma batırıp hamurun üzerini bu sıvıyla iyice bulayın. Üzerine fıstıkları yerleştirdiğiniz tatlıyı bir saat dinlendirin.

Önceden 180 derecede ısıttığınız fırında, üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkarıp dilimlediğiniz tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Üzerini kapatıp tatlının şerbeti çekmesini bekleyin ve servis yapın.