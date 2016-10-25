Bir yemek masalı

Salamlı bezelyeli Niyokki





2 adet orta boy haşlanmış patates

1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri

2 çay kaşığı tuz

Yaklaşık 3 su bardağı un

Üzeri için;

1 su bardağı bezelye

5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

6 dilim salam

1 çay kaşığı tuz, karabiber

3-4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 55 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

Haşlanmış ve kabukları soyulmuş sıcak patatesleri derin bir kabın içine rendeleyin. Üzerine yumurta sarısı ve tuzsuz lor peynirini ekleyip tuz ve unu da ilave ettikten sonra iyice yoğurun.

Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları, 2-3 yemek kaşığı un serptiğiniz tezgahın üzerinde, 1 santim kalınlığında kalın şeritler haline getirin.

Şeritleri tıpkı akide şekeri gibi, bir santim eninde dilimleyin. Bu küçük hamur parçalarını un serilmiş bir tepside biriktirin.

Diğer taraftan, zeytinyağını tavaya aktarıp tavla zarı formunda doğranmış salamları ekleyin. Tuz ve karabiberi serpip karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Bezelyeleri de ilave edip 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Hazırladığınız niyokkileri kaynayan bol tuzlu suya aktarın. Niyokkiler suyun yüzüne çıkıncaya kadar, 8-10 dakika haşlayın. Pişen niyokkileri bir el kevgiriyle alıp derin bir kabın içine koyun.

Portakallı kumluca kurabiyesi

2 adet yumurta

2 adet portakal kabuğunun rendesi

1 su bardağı tozşeker

Yarım su bardağı portakal suyu

1 su bardağı eritilmiş yağ (tereyağı ya da margarin)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

Alabildiği kadar un

Üzeri için;

1 adet yumurtanın akı

1 çay bardağı tozşeker

10 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Rendelenmiş portakal kabuğu, şeker ve portakal suyunu katıp bir taraftan çatalla çırparken, bir taraftan da erimiş yağ, kabartma tozu ve karbonatı ekleyin. Unu azar azar ilave ederken yoğurmaya başlayın. Kulak memesinden daha yumuşak ve elinize çok hafif yapışan bir hamur hazırlayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları ister yuvarlayın, ister oval yapın.

Önce çırpılmış yumurta akına, sonra şekere batırıp fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. 5 dakika önceden ısıtıp 160 dereceye ayarladığınız fırında üzeri kızarıncaya kadar, en az 35 dakika pişirip çıkarın. Soğuyunca servis yapın.

Not: Ancak benim gibi aceleci biri çekim telaşında tatlının üzerini yeşillikle süsleyebilirdi zaten.