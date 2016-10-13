Bir yemek masalı

Rokalı peynirli poğaça

MALZEME LİSTESİ

◊ Yarım su bardağı yoğurt (sulu kısmından)

◊ 1 paket karbonat, yarım adet limonun suyu

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 yemek kaşığı tozşeker, tuz

◊ 1 adet yumurtanın akı

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 1 çay bardağı zeytinyağı

◊ 1 tatlı kaşığı mayonez

◊ Yaklaşık 4 su bardağı un

İçi için;

◊ 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir (lor peyniri de kullanabilirsiniz)

◊ Yarım demet roka (çok incecik doğranmış olmalı)

Üzeri için;

◊ 2 adet yumurtanın sarısı

◊ 3 yemek kaşığı çörekotu

◊ 3 yemek kaşığı susam

10 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

Yoğurt, kabartma tozu, karbonat, tuz, limon suyu ve tozşekeri bir kaba koyup çatalla iyice çırpın. Üzerine yumurta akı, mayonez ve yağları ekleyip çatalla çırpmaya devam edin. Unu da azar azar ekleyip yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuçlarınızın arasında açın. İçlerine birer tatlı kaşığı peynir koyup D şeklinde ya da yuvarlak kapatın. Poğaçaları fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Çörekotu ve susamı da serpiştirin. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri kızarıncaya kadar, 35-40 dakika pişirin. Servise sunun.