Bir yemek masalı

İÇ KATMASI - KİLİS

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı ince bulgur

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 1 yemek kaşığı biber salçası

◊ 2 adet domates

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ Yeteri kadar su

◊ Yarım su bardağı zeytinyağı

◊ 4 yemek kaşığı nar ekşisi (koruk suyu da olur)

◊ Taze asma yaprağı ya da lahana turşusu

10 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 10 DAKİKA

Bulguru bir tepsiye koyun. Soğanlardan birini incecik doğrayarak ekleyin. Salçaları ve tuzu ilave edin. Soyup çok ince doğradığınız domatesleri katıp elinizi arada sırada soğuk suya batırarak yoğurun.

Uzunca bir süre, bulgur yumuşayıncaya kadar yoğurmaya devam edin. Zeytinyağını bir tavaya koyup orta ısıda kızdırın. Kalan soğanı yemeklik incecik doğrayıp yağa aktarın ve 5 dakika kadar kavurun. Sıcak soğanı da bulgura ilave edip kaşıkla karıştırın. Nar ekşisi ya da koruk suyunu katıp tekrar karıştırın. Karışım hafif sulu bulgur pilavı kıvamında olacak. İsterseniz üzerine tozbiber serpebilirsiniz.

Haşlanmış lahana, asma yaprağı ya da turşuyla servis yapın. Afiyet olsun...

İRMİKLİ ALAÇATI TATLISI

MALZEME LİSTESİ

İrmikli harç için;

◊ 4 su bardağı süt

◊ 1 su bardağı irmik

◊ Yarım su bardağı su

◊ Yarım su bardağı tozşeker

◊ 1 paket vanilya

Çikolata sos için;

◊ 80 gr. x 2 paket bitter çikolata

◊ 1 su bardağı hazır süt kreması (200 ml)

◊ 2 adet yumurtanın sarısı

◊ 4 yemek kaşığı tozşeker

10 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

İrmikli kısım için; süt, vanilya, irmik, su ve tozşekeri bir tencereye aktarıp kısık ateşte, sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alın. Yaklaşık 20-25 santim çapında, kenarı yüksek bir kalıbı suyla çalkalayın. İrmikli karışımı bu kalıba aktarıp üzerini ıslak kaşıkla düzeltin. Buzdolabına koyup 4-5 saat bekletin.

Çikolata sos için; kırılmış çikolatayı ve kremayı küçük bir çelik tencereye koyup çok kısık ateşe oturtun.

Çelik kaşıkla karıştırarak çikolatanın kremayla karışmasını sağlayıp ocaktan alın.

Yumurta sarısı ve şekeri bir kapta mikserle 2-3 dakika çırpın. Köpüklenen karışıma ılık çikolata sosu yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Bu arada mikserle çırpmaya devam edin. 2 dakika daha çırpın.

Kalıbı ters çevirerek çıkardığınız irmikli tatlının üzerine sosu gezdirin. Buzdolabında beklettiğiniz tatlıyı meyveyle süsleyerek ve soğuk olarak servis yapın. Afiyet olsun...