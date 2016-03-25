Bir yemek masalı

LABNELİ SEBZELİ BÖREK



6 kişilik

Hazırlama Süresi: 25 Dakika

Pişirme Süresi: 20-25 Dakika

Malzeme Listesi

* 200 gr labne

* 2 adet orta boy havuç

* 2 adet orta boy domates

* 1 adet küçük boy kuru soğan

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 dal taze kekik

* 2 diş sarımsak

* 10-12 adet dondurulmuş kare milföy

* 2 adet yumurtanın sarısı

* 2-3 yemek kaşığı çörekotu

Hazırlanışı

Soğanı incecik doğrayın. Havucu soyup, tavla zarı büyüklüğünde doğrayın.

Zeytinyağını bir tavaya koyup soğanı ekleyin ve yüksek ateşte, pembeleşinceye kadar kavurun.

Havucu ve incecik doğradığınız sarımsağı ilave edip orta ateşte 7-8 dakika pişirin. Ocağın altını kapatıp ılık hale gelmesini bekleyin.

Çekirdeklerini çıkarıp suyunu aldığınız domatesleri küp küp doğrayarak karışıma ekleyin.

Hazırladığınız karışımı başka bir kaba alıp labneyi ilave edin. Kekiği de elinizle ufalayarak ekleyin ve tekrar karıştırın. (Kekik yerine maydanoz kullanabilirsiniz)

Oda sıcaklığında bekleyip çözülen milföy hamurlarının içlerine hazırladığınız harçtan, birer tatlı kaşığı kadar koyup zarf şeklinde kapatın. Uçlarına hafifçe bastırın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörekotu serpiştirin.

Börekleri, önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 20-25 dakika pişirin. Gevrek olmaları için fırının kapağını hiç açmayın. Fırından çıkardığınız börekleri servise sunun.

LABNELİ KARTOPU PASTASI



8 kişilik



Hazırlama Süresi: 35 Dakika

Pişirme Süresi: 25 Dakika

Kek için;

* 1 su bardağı süt

* 2 adet yumurta

* 1 çay bardağı sıvıyağ

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 paket kabartma tozu

* 1 paket vanilya

* 3 yemek kaşığı kakao

* 2 su bardağı un

Arasının kreması için;

* 750 ml süt

* 200 ml krema

* 200 gr labne

* 2 yemek kaşığı nişasta

* 1 su bardağı un

* 1 su bardağı tozşeker

* 1 adet yumurtanın sarısı

* 1 adet portakalın kabuğunun rendesi

* 1 paket vanilya

Pastanın dışını sıvamak için;

* 1 paket krem şanti

* 200 ml soğuk süt

* 1 çay bardağı hindistancevizi

* Yarım çay kaşığı pembe ya da kırmızı gıda boyası



Hazırlanışı

Yumurtalar ve tozşekerini bir kasede mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpın. Süt ve sıvıyağı ekleyip bir dakika daha çırptıktan sonra kalan malzemeleri ilave edin. Malzemeleri mikserin düşük devriyle bir dakika çırpın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serip, kek hamurunu tepsiye yayın. 175 dereceye ayarladığınız fırında pişip pişmediğini kontrol ederek pişirin.

Diğer taraftan, arasının kreması için süt kreması, vanilya ve labne hariç tüm malzemeleri küçük bir tencereye aktarın. Orta ateşte, sürekli karıştırarak koyu kıvamlı bir krema oluncaya kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp vanilyayı ekleyin ve karıştırın.

Kremanın ılık hale gelmesini bekleyip krema ve labneyi ilave edin ve mikser yardımıyla 2 dakika çırpın.

Pişen kek ılık hale gelince çay bardağının ağzıyla yuvarlak parçalar çıkarın.

Bir salata kasesini folyo ya da streç filmle kaplayın. Yuvarlak kek parçalarını kasenin dibine ve yanlarına yerleştirin.

Kremayı kaseye aktarın. Kalan kek parçalarını ufalayıp kasenin üzerine yerleştirin. Üzerini folyo ya da streçle kapatıp bir gece bekletin.

Dinlenen pastayı sıvamak için krem şantiyi 200 ml soğuk sütle 3-4 dakika çırpın.

Pastayı servis tabağına ters çevirip üzerindeki folyoyu çıkarın. Pastayı, spatula yardımıyla kremayla kaplayın.

Gıda boyası ve hindistancevizini karıştırıp pastanın her tarafına serpiştirin. Buzdolabında bir süre bekletip servise sunun.