BİBERLİ PATLICAN



Un ve sütü ekleyip tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak 2 dakika kavurun. Tuz ve karabiberi serpin.

Hemen üzerine süzülen patlıcanları aktarın ve bir tahta kaşıkla sık sık karıştırarak 10 dakika pişirin.

Böylece köz patlıcanların suyu da buharlaşıp daha da katılaşacak, iyice kıvama gelecektir. Altını kapatıp soğumaya bırakın.

Bu arada derin bir kapta süzme yoğurdu ve normal yoğurdu iyice çırparak karıştırın.

Biberli sos için kırmızı biberleri çok ince doğrayın.

Yeşil kıl biberleri de incecik dilimleyin. Orta boy bir tavaya tereyağını, doğranmış biberleri ve pul biberi koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sık sık karıştırarak biberler iyice yumuşayıncaya dek 7-8 dakika pişirip ocaktan alın.

Şimdi servis tabağının altına köz patlıcanı koyup üzerine yoğurdu yayın. En üste de biberli sosu gezdirip servise sunun.

MALZEMELER

◊ 2 kavanoz közlenmiş patlıcan (her biri 500 gr’lık olacak)

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı (ya da 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı)

◊ 4 diş sarımsak

◊ 2 tatlı kaşığı tepeleme un

◊ 1 çay bardağı süt

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 2 su bardağı dolusu süzme yoğurt

◊ Yarım su bardağı normal yoğurt

BİBERLİ SOS İÇİN;

◊ 50 gr tereyağı

◊ 2 adet ince uzun kırmızı biber

◊ 6 adet yeşil ince kıl biber

◊ 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

CEVİZLİ BATIRIK ÇORBASI

Bulguru derin bir kaba koyup sıcak suyu üzerine aktarın. 10 dakika bekleyin. İçine rendelenmiş kuru soğanı, salçaları, nar ekşisi ve limon suyunu katıp yoğurun. Robotta çekilmiş kuru domatesi ekleyin. Tuz, pul biberi katıp tekrar yoğurun.

Çiğ yer fıstığını bir teflon tavaya koyup, orta ısılı ateşte tahta kaşıkla karıştırarak en az 5-6 dakika kavurun.

Ocaktan alın ve kabuklarıyla robotta un gibi oluncaya dek çekin. Aynı tavaya susamı koyup, 3-4 dakika kavurun ve aynı robotta tekrar çekip inceltin. Şimdi fıstık ve susamı bulgurlu harcın içine ilave edip tekrar yoğurun. Yeşillikleri de doğrayıp katın.

Hazırladığınız batırığı derin bir kaba koyun. Üzerine 4-5 su bardağı içme suyu, tavla zarı doğranmış salatalık ve domatesi ilave edin.

Tekrar karıştırıp koyu bir çorba kıvamına getirerek servise sunun.

MALZEMELER

◊ 2 su bardağı ince köftelik bulgur

◊ 2 su bardağı sıcak su

◊ 1 adet kuru soğan

◊ 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi (Dışındaki kahverengi kabuğu kalacak)

◊ Yarım su bardağı susam (Bulursanız kabuklu susam alın)

◊ 1.5 yemek kaşığı domates salçası

◊ 1 yemek kaşığı

biber salçası

◊ 3 yemek kaşığı

nar ekşisi

◊ 1 adet limon suyu

◊ 1 tatlı kaşığı tuz,

pul biber

◊ 4-5 adet yeşil soğan

◊ 1 demet maydanoz

◊ 8-10 yaprak taze reyhan (veya 1 yemek kaşığı kuru reyhan)