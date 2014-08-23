Beğendili Behramkale kebabı

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 60 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

* 500 gr kuşbaşı dana ya da kuzu eti

* 5-6 adet orta boy patlıcan (kemer patlıcan)

* 1 adet dolmalık kırmızı biber (çuşka da denir)

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 4 su bardağı sıcak su

* 250-300 gr kültür mantarı

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 adet limon

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 3-4 sap yeşil soğan

YAPILIŞI

Dana eti kuzu etine göre çok daha geç pişer. Dolayısıyla, dana etini pişirirken daha çok su ilave edip daha uzun sürede pişirmelisiniz. Bu tarif kuzu etine uygun olarak yazıldı.

Kuşbaşı kuzu etini orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, suyunu verip rengi dönmeye başlayıncaya kadar, 3-4 dakika karıştırarak kavurun. Tereyağını ekledikten sonra 4-5 dakika daha kavurun.

4 su bardağı sıcak suyu da ilave edip tencerenin kapağını kapadıktan sonra, etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Diğer taraftan, mantarları akan suyun altında yıkayıp süzün. Mantarları ister bütün, ister boylamasına ikiye bölerek etin üzerine ekledikten sonra tuz ve karabiberi serpiştirin.

Tencerenin kapağını tekrar kapatıp etler ve mantarlar iyice yumuşayıncaya kadar, en az 30 dakika pişirin. Mantar etten çok daha kolay pişeceği için mantarı etten sonra eklemeniz sorun yaratmayacaktır.

Diğer taraftan, patlıcanları yıkayıp kurulayın. Çatalla 4-5 yerlerinden delip ocağın üzerinde ya da fırın ızgarasında yumuşayıncaya kadar çevirerek közledikten sonra incecik doğrayın.

Zeytinyağını bir tavada kızdırıp üzerine ayıkladıktan sonra küp küp doğradığınız kırmızı biberleri aktarıp 3-4 dakika kadar kızartın.

Üzerine incecik doğradığınız patlıcanı ilave dip tuz ve karabiberi serpiştirdikten sonra karıştırarak 4-5 dakika daha pişirin. Mantarlı eti servis tabağına aldıktan sonra, yanına patlıcan salatasını yerleştirip kenarını yeşil soğanla süsleyerek servise sunun.



Erişteli düğün çorbası

MALZEMELER

* 500 gr kuşbaşı kuzu eti

(but tarafından ve tavla zarı doğranmış olmalı)

* 11-12 su bardağı sıcak su

* 1 su bardağı ev eriştesi

(hazır erişte makarna da kullanabilirsiniz)

* 2 çay kaşığı tuz

Terbiye için;

* 500 gr süzme yoğurt,

* 3 diş dövülmüş sarmısak

* 1 adet yumurta

* 1 su bardağı (100 gr) un

* Yarım adet limonun suyu

Ayrıca;

* 4 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 yemek kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Çok küçük doğranmış etleri yıkayıp süzün ve bir çelik tencereye (düdüklü tencere de kullanabilirsiniz) koyun. Orta ısılı ateşte, etler kendi suyunu çekinceye kadar, en az 4-5 dakika kavurun. Üzerine 6 su bardağı sıcak suyu hemen ilave edip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Etler yumuşayınca kalan sıcak suyu da tencereye aktarın ve kaynamasını bekleyin. Çorba suyu kaynayınca tuz ve erişteyi tencereye ilave edip karıştırın.

Terbiye için; yoğurt, sarmısak, yumurta, un ve limon suyunu derin bir kaba aktarıp tel çırpıyla iyice çırpın.

Ocakta kaynayan çorbanın suyundan ilave ederek terbiyeyi ılık hale getirin ve sonra da bu terbiye sosunu kaynamakta olan çorbaya azar azar ilave ederek bir yandan da sürekli karıştırın. Çorbayı, sık sık karıştırarak 8-10 dakika, un kokusu çıkıncaya kadar kaynatıp ocaktan alın.

Yağı ve naneyi küçük bir tavada kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak sıcak servise sunun.