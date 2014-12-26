BAYATLAMAYAN POĞAÇA

Malzemeler

* Yarım su bardağı yoğurt (sulu kısmından)

* 1 paket karbonat

* 1 paket kabartma tozu

* 2 çay kaşığı tuz

* 1 yemek kaşığı toz şeker

* 1 adet yumurtanın akı

* 1 çay bardağı sıvıyağ

* 1 çay bardağı zeytinyağı (Eritilmiş tereyağı da kullanabilirisniz.)

* 1 tatlı kaşığı mayonez

* Yaklaşık 3,5-4 su bardağı un

İçi için;

* 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir (Lor peyniri de kullanabilirsiniz.)

Üzeri için;

* 2 adet yumurtanın sarısı

* 3 yemek kaşığı çörekotu

* 3 yemek kaşığı susam

YAPILIŞI

Yoğurt, kabartma tozu, karbonat, tuz ve toz şekeri bir kaba koyup çatalla iyice çırpın. Üzerinde kabarcıklar oluşacak, foşur foşur edecektir.

Üzerine yumurta akı, mayonez ve yağları ekleyip çatalla çırpmaya devam edin.

Unu da azar azar ekleyip yoğurarak çok yumuşak bir hamur elde edin. Sakın çok un ekleyip tıkız bir hamur yapmayın.

Hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında açın. İçlerine birer tatlı kaşığı peynir koyup D şeklinde kapatın.

Poğaçaları fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine yumurta sarısı sürün. Çörekotu ve susamı da serpiştirin.

Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar, 35-40 dakika pişirin. Çıkarıp servise sunun.

Aiyet olsun...

ISPANAKLI IZGARA KÖFTE

MALZEMELER

* 450-500 gr az yağlı köftelik dana kıyma

* 2 yemek kaşığı galeta unu

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 1 adet yumurta

* Yarım demet dereotu

* 2-3 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar

* 5-6 yaprak ıspanak

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* Yarım çay kaşığı kimyon, yenibahar

YAPILIŞI

Kıymayı derin bir kaba aktarın. Ispanak yapraklarını yıkayıp incecik doğrayın. Derin bir kaba koyup yoğurarak yumuşattıktan sonra kıymanın üzerine ekleyin.

Yumurtayı kırıp incecik kıyılmış dereotunu ilave edin. Rendelenmiş kaşar, galeta unu ve incecik kıyılmış soğanı katıp tuz, karabiber, kimyon ve yenibaharı da serpiştirin.

Hazırladığınız köfte harcını 2-3 dakika kadar yoğurup üzerini örterek buzdolabında en az 2 saat kadar bekletin. Bu köfteyi buzdolabında bir gece bekletirseniz daha iyi sonuç alırsınız. İyice sertleşir, dağılmaz.

Buzdolabından çıkardığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve üzerlerine bastırarak hafif yassı hale getirin.

Hazırladığınız köfteleri ızgarada çevire çevire önlü arkalı kızartın. Ya da 1 yemek kaşığı sıvıyağ koyduğunuz bir teflon tavada önce orta ısılı, sonra kısık ateşte yavaş yavaş ve çevirerek kızartın. Salatayla birlikte servise sunun.

Afiyet olsun...