BARBUNYALI SAMSUN ÇORBASI

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı kuru barbunya fasulyesi

◊ 2 adet tavuk budu veya 2 adet tavuk göğsü

◊ 10-12 su bardağı soğuk su

◊ 1 çay kaşığı tuz

Köfte harcı için

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 su bardağı ince köftelik bulgur

◊ 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, karabiber, tuz

◊ 2 yemek kaşığı un

◊ 1 su bardağı sıcak su

◊ 1 adet yumurta

Sosu için

◊ 1 adet orta boy soğan

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ Yarım çorba kaşığı domates salçası

◊ 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Fasulyeyi bir gece önceden bol su ile ıslatarak yumuşaması için bırakın. Ertesi gün yıkayıp süzdürün. Üzerini 2 parmak aşacak kadar su ile yumuşayıncaya kadar pişirin. Ateşten indirin, suyunu süzdürerek bir kenarda bekletin. Bir başka tencereye tavuk etlerini koyup üzerine 10-12 bardak su ve tuzunu da katıp orta ateşe oturtun. Bir taşım kaynatıp, ateşi kısın. Kapağını kapatarak haşlanmaya bırakın. Etler yumuşadığında altını söndürün. Köfteleri hazırlamak için soğanı ince ince kıyın. Bulguru derin bir kaba koyup, sıcak suyla ıslatın. 10 dakika yumuşamasını bekleyip üzerine soğanı, tuzu, biberi, unu ve yumurtayı ekleyerek uzun uzun, macun kıvamına gelinceye dek iyice yoğurun. Hazırladığınız köfte hamurundan fındık büyüklüğünde köfteler yuvarlayıp bir tepsiye yerleştirin. Haşlanan tavuk butlarını süzdürerek sudan alın. Ilınınca minik minik parçalara ayırın. Öte yandan köfteleri kaynamakta olan tavuk suyuna atın. Bir taşım kaynatıp, ateşi kısın ve köfteleri yaklaşık 5 dakika daha pişirin. Bu arada didiklediğiniz tavuk etlerini ve haşlanmış barbunyaları çorbaya ekleyin. 10 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın. Sosu hazırlamak için soğanları ince ince kıyın. Yağı ve kırmızı pul biberi bir tavada tereyağı ile eritin. Yağ kızınca soğanları atıp sararıncaya kadar, 3-4 dakika kavurun. Salçayı katıp karıştırın. Yaklaşık 2-3 dakika sonra sosu ateşten alın.Pişen çorbanın üzerine sosu gezdirerek servise sunun.

BULGURLU KAYNANA KÖFTESİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 500 gr orta yağlı dana kıyma

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 5 diş sarımsak

◊ 2 yemek kaşığı tepeleme un

◊ 1 adet yumurta akı

◊ 1 çay bardağı köftelik bulgur

◊ 1 demet maydanoz

◊ 1 çay bardağı sıcak su

◊ 1 kaşık pul biber

◊ 1 çay kaşığı karabiber, kimyon, tuz

◊ Kızartmak için, sıvıyağ

Köftelik bulguru geniş bir kaseye alıp üzerine kaynar su gezdirin. 10 dakika kadar ıslattıktan sonra yoğurma kabına alın.

Kuru soğanı rendeleyip fazla suyunu sıkın.

Maydanoz ve sarımsakları ince ince doğrayıp kıyma, pul biber, karabiber, kimyon, tuz ve unu köftelik bulgurun olduğu kaba ekleyin.

Uzun uzun, macun kıvamına gelinceye dek iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru buzdolabında 2 saat dinlendirin. Köfte hamurundan küçük limon büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.

Kızgın yağda kızartıp kağıt havlu üzerine aktarın. Sıcak servis yapın.

Not:

İsterseniz köfteleri fırın kağıdı üzerine dizip, 200 derecede 25-30 dakika pişirebilirsiniz.

Üzerine de domates sosu gezdirebilirsiniz.

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